La Plata: se descompensó al volante, chocó contra un local y murió de un paro cardíaco Todo ocurrió en Plaza Moreno, en pleno centro de la ciudad. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, pero falleció a pesar de los esfuerzos médicos.







El Peugeot 208, de Juan Martín Lilli, impactó contra un local de comida rápida cerca de Plaza Moreno. Infobae

Un incidente vehicular en las inmediaciones de Plaza Moreno, en la intersección de las calles 14 y 51 de La Plata, conmocionó a los vecinos este miércoles por la mañana. Un conductor de 63 años perdió el control de su automóvil e impactó contra un comercio de comida rápida tras sufrir una descompensación. El hombre recibió asistencia, pero su muerte se confirmó horas después en un centro de salud regional debido a una falla cardíaca.

A las 10:30, agentes del Comando de Patrullas acudieron al sitio tras un alerta sobre un Peugeot 208 de color gris que invadió el espacio verde de la emblemática plaza. Al llegar, los efectivos hallaron a la víctima, identificada como Juan Martín Lilli, atrapada detrás del volante. Según la reconstrucción de los hechos, el hombre perdió el conocimiento antes del choque, lo que impidió cualquier maniobra de frenado por parte del conductor.

El vehículo fuera de control terminó su trayecto contra "El Pulpito", un conocido puesto de comida rápida ubicado en la plaza. Pese a la violencia del impacto y los destrozos materiales visibles en la estructura del local, no hubo peatones ni clientes heridos en la zona. La baja velocidad del auto al momento de subir a la vereda evitó mayores consecuencias.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó a los pocos minutos para brindar los primeros auxilios a Lilli. Los médicos estabilizaron al paciente en el lugar y ordenaron su traslado urgente al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín (HIGA). Allí, el hombre ingresó en estado crítico y quedó bajo observación permanente en la unidad de cuidados intensivos.

Cerca de las 13:30, autoridades de la Comisaría 9ª confirmaron el fallecimiento del conductor mientras recibía atención hospitalaria. Según el parte oficial, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio que resultó irreversible para el equipo médico de guardia. La noticia provocó consternación entre los allegados de la víctima y los testigos que presenciaron el siniestro en el centro platense.

La Unidad Funcional de Instrucción N°12 y el Juzgado de Garantías N°2 tomaron intervención directa en el caso para iniciar las actuaciones legales de rigor. Los peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena con el fin de determinar la mecánica exacta del choque. La causa se caratuló como "averiguación de causales de muerte" hasta que terminen todos los protocolos administrativos correspondientes.