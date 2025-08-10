Violento choque múltiple en General Paz: 9 heridos y un conductor detenido Tres vehículos protagonizaron un incidente durante la madrugada del domingo en el que dos autos quedaron destrozados tras impactar a alta velocidad. Uno de los heridos, con politraumatismos graves, fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich. Por







Dos de los vehículos sufrieron serios daños tras el choque. C5N

Tres vehículos protagonizaron un violento choque durante la madrugada del domingo en la Avenida General Paz a la altura del barrio porteño de Mataderos, que dejó como consecuencia al menos nueve heridos, uno de ellos grave. Debido al desvío del tránsito por colectora, hubo un segundo choque múltiple, sin consecuencias severas.

El hecho ocurrió en la mano al Río de la Plata, a la altura de la Avenida Eva Perón, donde por circunstancias que todavía se intentan determinar un Peugeot 205 chocó contra una columna de iluminación.

La primera hipótesis sostiene que el conductor, quien estaría alcoholizado, circulaba a alta velocidad e intentó tomar una de las salidas, con un movimiento brusco que le hizo perder el control y terminar estrellándose con suma violencia. Esto afectó a los otros dos vehículos, que también terminaron chocando.

Embed Hubo nueve heridos, ocho hombres y una mujer. Uno fue atendido en el lugar y el resto trasladados al Hospital Santojanni, excepto un caso, el de mayor gravedad con politraumatismos severos, que fue llevado al Hospital Argerich por el SAME aéreo.

Debido al operativo desplegado en torno a lo ocurrido, hay un corte total del tránsito en la mano al Río de la Plata de la General Paz, que se desvía por la Avenida Eva Perón.