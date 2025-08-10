10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Violento choque múltiple en General Paz: 9 heridos y un conductor detenido

Tres vehículos protagonizaron un incidente durante la madrugada del domingo en el que dos autos quedaron destrozados tras impactar a alta velocidad. Uno de los heridos, con politraumatismos graves, fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich.

Por

Dos de los vehículos sufrieron serios daños tras el choque.

C5N

Tres vehículos protagonizaron un violento choque durante la madrugada del domingo en la Avenida General Paz a la altura del barrio porteño de Mataderos, que dejó como consecuencia al menos nueve heridos, uno de ellos grave. Debido al desvío del tránsito por colectora, hubo un segundo choque múltiple, sin consecuencias severas.

Te puede interesar:

Violento choque entre una moto y un taxi en Palermo: un herido fue trasladado

El hecho ocurrió en la mano al Río de la Plata, a la altura de la Avenida Eva Perón, donde por circunstancias que todavía se intentan determinar un Peugeot 205 chocó contra una columna de iluminación.

La primera hipótesis sostiene que el conductor, quien estaría alcoholizado, circulaba a alta velocidad e intentó tomar una de las salidas, con un movimiento brusco que le hizo perder el control y terminar estrellándose con suma violencia. Esto afectó a los otros dos vehículos, que también terminaron chocando.

Embed

Hubo nueve heridos, ocho hombres y una mujer. Uno fue atendido en el lugar y el resto trasladados al Hospital Santojanni, excepto un caso, el de mayor gravedad con politraumatismos severos, que fue llevado al Hospital Argerich por el SAME aéreo.

Debido al operativo desplegado en torno a lo ocurrido, hay un corte total del tránsito en la mano al Río de la Plata de la General Paz, que se desvía por la Avenida Eva Perón.

Ese desvío tuvo como consecuencia un segundo choque entre cinco vehículos, sin que se registraran heridos.

Detuvieron al conductor del Peugeot que provocó el choque múltiple en la Avenida General Paz

Según se conoció, el joven venía de una cena. Tras varias horas, la Policía de la Ciudad le realizó el test de alcoholemia, aunque no se compartieron los resultados.

Embed - DETUVIERON al CONDUCTOR que PROVOCÓ el CHOQUE MÚLTIPLE en GENERAL PAZ

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

play

Choque y vuelco en Floresta: los conductores fueron trasladados

Así quedó el Fiat 147 tras el choque en la ruta 19 en Córdoba.

Tragedia en Córdoba: tres niños y un adulto murieron en un choque en la ruta 19

play

Impresionante choque múltiple en General Paz y Constituyentes: un auto terminó volcado

play

Microcentro: un rayo cayó sobre un edificio y un camionero sufrió un desmayo

play

Video: así fue el momento en que un auto atropelló y mató a una mujer en una estación de servicio de Tigre

Rating Cero

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

últimas noticias

El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Hace 7 minutos
Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Hace 21 minutos
play

Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

Hace 27 minutos
Este futbolista hizo toda su carrera en el fútbol mexicano.

El futbolista con antecedentes polémicos: preso por secuestros y sancionado por dopaje

Hace 38 minutos
Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Hace 47 minutos