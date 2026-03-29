29 de marzo de 2026 Inicio
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Video: así fue el brutal choque entre un colectivo y un patrullero que destruyó una pizzería y dejó 9 heridos

Ocurrió este domingo a las 6.49 en la esquina de Mario Bravo y Sarmiento. Hubo nueve heridos y el local quedó destruido.

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Impactante video: así fue el choque entre un colectivo y un patrullero que destruyó una pizzería en Constitución y dejó 9 heridos

Impactante video: así fue el choque entre un colectivo y un patrullero que destruyó una pizzería en Constitución y dejó 9 heridos

Un video de una cámara de seguridad registró que un patrullero cruzó con el semáforo en rojo y fue embestido por un colectivo de la línea 168, que terminó incrustándolo dentro de una pizzería en el barrio porteño de San Cristóbal. El choque ocurrió a las 6.49 de este domingo en la esquina de Mario Bravo y Sarmiento y dejó nueve personas heridas.

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Las imágenes muestran con claridad cómo el móvil policial avanza por la calle transversal a gran velocidad sin respetar la señalización. En ese momento, el colectivo circulaba con paso habilitado y lo impacta de lleno. Por la fuerza del choque, el patrullero pierde el control, se desvía y se mete dentro de la pizzería Mandiyú, destrozando el frente del local.

Como consecuencia del siniestro, resultaron heridos 9 personas: los oficiales que viajaban en el patrullero, el chofer y pasajeros del colectivo. Al lugar acudieron ambulancias del SAME, que asistieron a las víctimas. No se registraron muertos.

Los dueños del comercio se enteraron de lo ocurrido a través de la señal C5N, único medio presente en ese momento, y se acercaron para constatar los daños. El ingreso del local quedó completamente destruido, por lo que permanecerá cerrado durante varios días. La pizzería abría todos los días y era el único sostén económico de la familia.

La Justicia deberá determinar ahora las responsabilidades en el hecho, con el video como una de las principales pruebas para reconstruir la mecánica del choque.

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