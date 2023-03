Censo 2022: cómo fue la evolución y distribución de propiedades en Argentina

En el periodo 2010-2022, el mercado privado construyó 4 millones de viviendas, y los habitantes se incrementaron a 6 millones, lo que representa que se levantó una vivienda por cada nuevo poblador. A nivel país, un hogar promedio está compuesto por tres personas. En un cálculo fácil se deduce que entonces que existe 1 vivienda cada 2,6 personas, es decir hay más casas que ciudadanos.

En 1976, durante la última dictadura militar, el mercado inmobiliario se vio favorecido por dos medidas: la dolarización del costo de las viviendas y la desregulación del precio en los alquileres. A partir de eso, comenzó a reflejarse la evolución de las viviendas vacías.

En 1980, había 1 millón de propiedades deshabitadas, mientras que en 2010 ese número se incrementó a 2,5 millones. Lo que hace suponer que cuando se entreguen los datos del Censo 2022, la cantidad de viviendas vacías en Argentina serán 3 millones.

El panorama en la Ciudad de Buenos Aires es aún más grave: una familia tipo está integrada en promedio por 2,3 personas y el 30% de porteños viven solos.

Entonces podemos afirmar que “sobran” 280 mil viviendas, es decir podrían darle una propiedad a cada familia y aun quedaría así ese número de casas deshabitadas .

Entonces hay que preguntarse: ¿Qué estamos haciendo con las viviendas en Argentina? Es un mercado que no para de construir viviendas y un montón de familias que no pueden pagar los alquileres. Lo que está fallando es la distribución. Y lleva a pensar que las viviendas tengan que ser un acceso para vivir y no para especular.