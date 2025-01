El desgarrador pedido de la hija de la mujer asesinada en San Justo: "Mamá, despertate"

"La verdad es que es algo que todavía no me puedo reponer, salís a tu casa y no sabés si vas a volver con la inseguridad que hay", comenzó el relato de Tamara a los canales de televisión que se acercaron al lugar.

"Venía de hacerle un tramite a mi abuela, viajando al lado de la chica y de sus hijas, ya que nos encontrábamos en la última fila del colectivo donde hay cinco asientos. Fueron segundos, se escucharon estallidos y cuando me tiré al piso para agarrar a una de las nenas de ella por el tema del impacto de bala, vi a la víctima tendida sobre el asiento completamente desvanecida".

"En ese momento, el chofer actuó super rápido, arrancó y fue a la clínica San Francisco. Aunque yo ya había visto que la chica había perdido el conocimiento automáticamente. Lo que más recuerdo fue el grito de una de las hijas diciendo ´Mamá despertate´", detalló la mujer.

Al ser consultada sobre donde se dieron los impactos de bala, Tamara respondió: "Una se dio en la parte del vidrio, en la luneta de atrás y dos impactos se dieron en la chapa e impactaron en el tórax de la mujer".

"Acá se vive con miedo, ya después de las 19 o 20 horas no se puede salir en el barrio y si salís, no sabes si volvés a tu casa", completó. La mujer fue testigo del momento en que un colectivero de la línea 174 intentó detener un robo, pero los delincuentes balearon el vehículo y mataron a una pasajera.