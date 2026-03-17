17 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Yiya Murano: el hijo de la "envenenadora de Monserrat" reveló que habría más víctimas de su madre

Martín Murano aseguró que su progenitora en realidad podría haber asesinado a seis víctimas en total y que estas tres mujeres murieron tras mantener un vínculo con la acusada. "Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante", confesó.

Por
Yiya Murano

Yiya Murano, la mujer condenada a perpetua por envenenar a tres amigas.

El hijo de la "envenenadora de Monserrat", Martín Murano reveló que su madre podría haberse cobrado la vida de seis mujeres en total. "Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante", aseguró el hombre. Las tres mujeres murieron tras mantener un vínculo con la acusada.

El remisero murió desangrado.
Te puede interesar:

Desalmados: el mensaje que le enviaron los asesinos del remisero de San Justo a su pareja después de matarlo

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, conocida como Yiya Murano, fue acusada por el envenenamiento y asesinato de tres mujeres en el marco de una deuda. Sin embargo, existen sospechas de que antes de esos hechos habría sumado otras tres víctimas. Así lo aseguró su hijo en una entrevista para un programa de streaming. Según Martín Murano, esos tres homicidios se produjeron antes de los crímenes de Carmen “Mema” Zulema del Giorgio de Venturini, prima segunda de “Yiya”, su vecina Nilda Adelina Gamba y de una amiga de esta última Lelia Elida “Chicha” Formisano de Ayala.

"Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante el caso hace un tiempo atrás. Había tres mujeres, también mayores de edad y casi sin familia, que invirtieron dinero. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa. Desconozco el lapso de muerte entre una y otra, pero fue antes de las tres víctimas que todos conocemos”, afirmó Murano.

Yiya Murano
Yiya Murano
Yiya Murano

El hijo de la "envenenadora de Monserrat" relató que las tres muertes fueron atribuidas a homicidios presuntamente cometidos por su madre. Además, señaló que existía una relación de amistad entre las víctimas y la asesina y sumó un detalle inquietante: dos de esas mujeres vivían en el mismo piso que Jorge Eduardo Burgos, apodado “el descuartizador de Barracas”, mientras que en el cuarto piso residía la hermana de Yiya. Concluyó diciendo que su infancia transcurrió rodeado tanto de Yiya como de Burgos.

De esa manera, Murano reveló datos inquietantes que se sumarían a las tres muertes ya comprobadas. Respecto de su infancia recordó que él “tenía 12 años cuando Yiya cayó detenida y partir de ese momento” fue “criado por Ignacia, que era la empleada doméstica”, pero luego pasó a ser su “mamá”.

“Yo pensé que ella había sido detenida por algo referido a las estafas porque se hablaba de dólares, Bonex, mesas de dinero. Las salidas habituales de ella eran con amantes y estaba relacionada con gente de poder, pero no eran militares como se ve en la serie”, relató. Esa situación produjo en él “un efecto exactamente contrario”, porque si alguien de su entorno familiar o social está involucrado en algo similar “rompería el vínculo de manera automática”.

Martín Murano

“Me dediqué a pelear y no me enorgullece decirlo. Un chico de 12 años con poca experiencia en la calle y con el tamaño que tenía yo era presa fácil de alguien que quería burlarse. Todo lo que viví lo canalicé por el lado de las artes marciales y lo profesionalicé. Soy instructor de tres artes marciales y lo digo con vergüenza, no con orgullo. Tuve muchas peleas callejeras pero el tiempo y la lluvia borran toda huella. Hoy soy una persona casi civilizada”, relató.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se reveló la identidad del policía: Matías AlejandroVizgarra Riveros.

Detuvieron al policía acusado de matar a un docente en Virrey del Pino

Se cumplieron cinco meses de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut. 

A 5 meses de la desaparición la pareja de jubilados en Chubut: el pedido de la familia a la Justicia

Sean Christopher Bartel había llegado a la Argentina el 3 de marzo.

Hallaron muerto a un turista estadounidense que había salido a caminar y era buscado desde el jueves

play

Crimen del docente en Virrey del Pino: la millonaria deuda del policía acusado del asesinato

Cristian Pereyra, docente asesinado en Virrey del Pino mientras trabajaba de conductor para una app.

Cuál es la principal hipótesis de la Fiscalía sobre la muerte del docente en Virrey del Pino

play

Las hermanas del docente asesinado en Virrey del Pino advirtieron que "hay muchas cosas que no cierran"

Rating Cero

Luciana Martínez en Gran Hermano 2025.

La Justicia liberó a Luciana Martínez y su manager y la causa quedó con la carátula de "hurto"

¿De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico boxeador que es furor en Netflix?
play

De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico deportista que es furor en Netflix

La película ofrece intensas escenas de combate, duelos con espada y una trama que gira en torno al destino de los inmortales, elementos que marcaron el estilo de la saga.
play

Highlander: El encuentro final es la película de los 2000 que apareció en Netflix y sorprendió entre las tendencias: ¿de qué se trata?

Laurita Fernández publicó una foto con su pareja y los rumores estallaron

Laurita Fernández publicó una foto con su pareja y los rumores estallaron: ¿qué detalle apareció en la imagen?

Sin la presencia de La One, las panelistas se dijeron de todo. 

Gritos y acusaciones: Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se dijeron de todo y tuvieron que cortar el programa

La famosa aseguró que su hijo adoptivo les trajo una nueva vida.
play

Lizy Tagliani reveló qué le dijo su hijo sobre su identidad: "Quiero que crezca con la verdad..."

últimas noticias

Yiya Murano, la mujer condenada a perpetua por envenenar a tres amigas.

Caso Yiya Murano: el hijo de la "envenenadora de Monserrat" reveló que habría más víctimas de su madre

Hace 11 minutos
La estabilidad del dólar oficial fue determinante.

La inflación mayorista se enfrió al 1% en febrero

Hace 14 minutos
Luciana Martínez en Gran Hermano 2025.

La Justicia liberó a Luciana Martínez y su manager y la causa quedó con la carátula de "hurto"

Hace 1 hora
Los más destacados en el punto verde de Buenos Aires.

Punto por punto: cuáles son todos los espacios que podés visitar en los bosques de Palermo

Hace 1 hora
La normativa establece que cada Unidad Fija equivale al precio más bajo de venta al público de un litro de nafta súper.

Nuevos valores de las multas en Córdoba: qué costo alcanzan a partir de marzo 2026

Hace 1 hora