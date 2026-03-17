Caso Yiya Murano: el hijo de la "envenenadora de Monserrat" reveló que habría más víctimas de su madre Martín Murano aseguró que su progenitora en realidad podría haber asesinado a seis víctimas en total y que estas tres mujeres murieron tras mantener un vínculo con la acusada. "Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante", confesó. Por + Seguir en







Yiya Murano, la mujer condenada a perpetua por envenenar a tres amigas.

El hijo de la "envenenadora de Monserrat", Martín Murano reveló que su madre podría haberse cobrado la vida de seis mujeres en total. "Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante", aseguró el hombre. Las tres mujeres murieron tras mantener un vínculo con la acusada.

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, conocida como Yiya Murano, fue acusada por el envenenamiento y asesinato de tres mujeres en el marco de una deuda. Sin embargo, existen sospechas de que antes de esos hechos habría sumado otras tres víctimas. Así lo aseguró su hijo en una entrevista para un programa de streaming. Según Martín Murano, esos tres homicidios se produjeron antes de los crímenes de Carmen “Mema” Zulema del Giorgio de Venturini, prima segunda de “Yiya”, su vecina Nilda Adelina Gamba y de una amiga de esta última Lelia Elida “Chicha” Formisano de Ayala.

"Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante el caso hace un tiempo atrás. Había tres mujeres, también mayores de edad y casi sin familia, que invirtieron dinero. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa. Desconozco el lapso de muerte entre una y otra, pero fue antes de las tres víctimas que todos conocemos”, afirmó Murano.

Yiya Murano Yiya Murano El hijo de la "envenenadora de Monserrat" relató que las tres muertes fueron atribuidas a homicidios presuntamente cometidos por su madre. Además, señaló que existía una relación de amistad entre las víctimas y la asesina y sumó un detalle inquietante: dos de esas mujeres vivían en el mismo piso que Jorge Eduardo Burgos, apodado “el descuartizador de Barracas”, mientras que en el cuarto piso residía la hermana de Yiya. Concluyó diciendo que su infancia transcurrió rodeado tanto de Yiya como de Burgos.

De esa manera, Murano reveló datos inquietantes que se sumarían a las tres muertes ya comprobadas. Respecto de su infancia recordó que él “tenía 12 años cuando Yiya cayó detenida y partir de ese momento” fue “criado por Ignacia, que era la empleada doméstica”, pero luego pasó a ser su “mamá”.

“Yo pensé que ella había sido detenida por algo referido a las estafas porque se hablaba de dólares, Bonex, mesas de dinero. Las salidas habituales de ella eran con amantes y estaba relacionada con gente de poder, pero no eran militares como se ve en la serie”, relató. Esa situación produjo en él “un efecto exactamente contrario”, porque si alguien de su entorno familiar o social está involucrado en algo similar “rompería el vínculo de manera automática”. Martín Murano “Me dediqué a pelear y no me enorgullece decirlo. Un chico de 12 años con poca experiencia en la calle y con el tamaño que tenía yo era presa fácil de alguien que quería burlarse. Todo lo que viví lo canalicé por el lado de las artes marciales y lo profesionalicé. Soy instructor de tres artes marciales y lo digo con vergüenza, no con orgullo. Tuve muchas peleas callejeras pero el tiempo y la lluvia borran toda huella. Hoy soy una persona casi civilizada”, relató.