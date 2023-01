Habló el padre de Lucio Dupuy: "Todavía se me revuelve el estómago de la culpa"

El padre de Lucio Dupuy , el niño asesinado por su propia madre y su pareja en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa , habló con C5N y reconoció que “todavía se le revuelve el estómago de la culpa” por lo que pudo haber hecho por su hijo y "no lo dejaron".

"Acá hubo una cadena en la que me siento involucrado. Pienso que pude haber hecho cosas que no me dejaron hacer", dijo Cristian Dupuy en comunicación con Argenzuela y volvió a reprochar la decisión de la justicia de darle la tenencia a la madre cuando se separaron.