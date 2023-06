Caso Lucas González: las defensas de los policías de mayor rango negaron que hayan participado del hecho

Este jueves fue el turno de los alegatos de las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana; de los comisarios Fabián Alberto Du Santos y Juan Horacio Romero, y del subcomisario Roberto Orlando Inca, todos juzgados por el encubrimiento del hecho y las torturas y detenciones de los amigos de Lucas, Julián Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca.

Los abogados Diego Abarca y Alfredo Olivan representan a Romero e Inca; Ignacio Palazuelos a Du Santos, y Diego Orlando Lima y Daniel González Stier defienden a Santana.

policia lucas gonzalez

Los alegatos de las defensas en el caso de Lucas Gonazález: ¿qué pidió cada uno?

Comisario y subcomisario Juan Ramón Romero y Roberto Orlando Inca

Rodolfo Oliván, defensor técnico del Juan Ramón Romero y Roberto Orlando Inca, comisario y subcomisario, respectivamente, de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quien no solo pidió la absolución de ambos imputados, sino que además solicitó la nulidad del alegato del abogado querellante Gregorio Dalbón, al indicar que su acusación "no es válida", ya que consideró que "el análisis de los elementos probatorios de los delitos es contradictorio".

Sobre Romero sostuvo que se encontraba en un turno médico en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua "a 50 kilómetros del hecho" cuando fue anoticiado de lo sucedido.

En tanto, sobre Inca, dijo que estuvo presente en el cruce de las calles Alvarado y Pedriel, donde se detuvo el Volskwagen Suran en el que se movilizaban las víctimas, "porque estaba de turno", que allí realizó "un sinnúmero de llamados a juzgados", aunque aclaró que "había cuatro personas de mayor jerarquía" que él en el lugar.

"Para el encubrimiento es necesario determinar el delito previo. Hace falta una sentencia por un tribunal, dice la ley. El delito debía ser elevada una vez juzgado el delito primario", defendió Oliván, y añadió que Inca "siempre quiso la intervención judicial, no hubo ánimos de una ventaja personal como estipula el delito de encubrimiento".

Tras desestimar varios fragmentos del alegato del fiscal de juicio Guillermo Pérez de la Fuente, Oliván desestimó la declaración del principal Héctor Claudio Cuevas (50), quien declaró en el juicio que Inca fue quien le pidió a Gabriel Alejandro Isassi (42) -uno de los tres imputados por el homicidio- que coloque una réplica de arma de fuego en el auto de las víctimas.

"Cuevas dice que Inca fue llamativamente explicito, donde le dijo dos veces a Isassi ´andá a poner eso" (en referencia al arma). Cuevas no trata de aclarar nada, solo de eludir su responsabilidad por una estrategia superficial e ingenua. No trajeron ni un testigo de ese encuentro en el que había 146 policías en el lugar", sostuvo.

Comisario Daniel Alberto Santana

Tras finalizar su relató, tomó la palabra el letrado Daniel González Stier, defensor del comisario inspector Santana, máxima autoridad policial dentro de la Comuna 4 porteña, sobre quien pidió su absolución

"No tiene vinculación con los hechos que se ventilan en esta audiencia. No encontramos pruebas que estén vinculadas, pero sí una motivación. A partir del alegato de Dalbón supimos que su intención es llegar al jefe de la Policía de la Ciudad, y es porque necesitan una responsabilidad administrativa se convierta en un delito", expresó el letrado, sentado junto a su defendido.

González Stier indicó al respecto que "Santana tiene una responsabilidad política y administrativa, no de funciones en comisaria o judiciales".

Comisario Fabían Du Santos

El alegato final de la jornada estuvo a cargo del abogado Julián Curi, defensor del comisario Fabián Du Santos, quien también reiteró los argumentos de sus colegas al indicar que su cliente no tuvo acción en los delitos que se le imputan.

"De todo lo que hemos escuchado en el juicio, Du Santos nunca tuvo intervención en el hecho, no interrogó a los detenidos, no revisó las cámaras, no vio a Lucas y ni habló con Isassi, (Juan José) Nievas o (Fabián Andrés) López, no resguardó el vehículo ni habló con los peritos. No tuvo conocimiento de la omisión de un delito ni de una maniobra orientada a encubrir a los integrantes de la Brigada", detalló el defensor.

policias procesados lucas gonzalez

Caso Lucas González: cómo sigue la causa

El tribunal dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9, cuando será el turno de los alegatos de Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores de Isassi, del oficial mayor López y del oficial Nieva, acusados del homicidio del adolescente.

Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero esperan dar a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio.