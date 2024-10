Caso Loan Peña: liberaron a siete de los diez detenidos de la Fundación Dupuy

La Justicia de Goya aclaró que todos seguirán procesados en la causa paralela que tiene la desaparición del menor. Además, no podrán salir del país, tener contacto con los testigos del caso y deberán presentarse cada cierto tiempo en la Justicia.

Pese a sus excarcelaciones, se informó que seguirán procesados por los delitos de violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado, privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los menores y falso testimonio. A los abogados acusados también se les suma la imputación de usurpación de título.

Los siete liberados seguirán siendo investigados

Aunque se tomó dicha decisión, los acusados no solo seguirán siendo investigados, sino que además no podrán salir del país, no tener contacto con los testigos del caso y presentarse cada cierto tiempo en la Justicia.

En el escrito, la Cámara Federal detalla que la medida fue autorizada, ya que no existe riesgo de fuga, no cuentan con antecedentes penales y poseen arraigo domiciliario, familiar y laboral.

Sin embargo, uno de los puntos llamó la atención. Es que en el escrito se destaca que no se “advierte que pudieran entorpecer la investigación”, motivo por el que estuvieron detenidos hasta hace horas y por el que siguen procesados.

Caso Loan: amenazaron de muerte al policía que declaró que el menor había aparecido

Cuando se cumplieron 124 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la prensa correntina denunció que el suboficial Mariano Hernán Duarte, quien había dado el aviso de la aparición del menor, recibió amenazas de muerte y que, a pesar de darse a conocer, “jamás se investigó en profundidad” el tema.

La Justicia había actuado en su momento y mandó a secuestrar los teléfonos de Duarte y de otros policías de 9 de Julio, además del comisario Walter Maciel y Camila Núñez, la prima de Loan. En ese mensaje de señal de radio habían confirmado que apareció: “Está bien, pero asustado”.

En la declaración ante la jueza Cristina Pozzer Penzo indicó: “No recuerdo en qué momento lo dijo porque me fui y volví para el amanecer. Pero interpreté mal, eso no sucedió, no recuerdo”.