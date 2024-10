Caso Loan: amenazaron de muerte al policía que declaró que el menor había aparecido

En la declaración ante la jueza Cristina Pozzer Penzo indicó: “No recuerdo en qué momento lo dijo porque me fui y volví para el amanecer. Pero interpreté mal, eso no sucedió, no recuerdo”.

Loan Danilo Peña El abogado de Antonio Benítez aseguró que su defendido no sabe qué pasó con Loan. Redes Sociales

Duarte fue señalado por Walter Maciel como el responsable de haber hecho viralizar la versión de la aparición de Loan. El excomisario había explicado: “Se comunica conmigo el sargento Duarte Mariano, alias ‘Loro’, me llama por teléfono y me dice que encontraron a Loan. Me dice que están yendo para la casa de la abuela”.

“Les comunico de la situación, llevamos ambulancias, todo. Por el camino, me llaman y me dicen que fue una falsa alarma. Duarte se comió una puteada. No sé de dónde salió ese chisme”, expresó Maciel.

Mónica del Carmen Millapi declaró en la Justicia que, luego del aviso, Laudelina estaba con el celular en la mano y dijo: “No, es mentira’... Que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no”.

Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció el 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal de Corrientes. “¿Dónde está?”, esa es la pregunta que se repite sin respuestas hace más de 120 días.