10 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Loan: en su declaración, Walter Maciel aseguró que el menor fue atropellado y apuntó contra Laudelina Peña

El policía, acusado de ser partícipe necesario de la desaparición del niño, sostuvo que la tía del menor "implantó la zapatilla" que fue hallada y que "desviaba los lugares de búsqueda" durante el operativo.

Por
Walter Maciel

Walter Maciel, uno de los acusados en la causa que investiga la desaparición de Loan.

El excomisario Walter Maciel, uno de los acusados en el juicio por la desaparición de Loan Peña, declara este jueves en una audiencia especial del Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde afirmó que Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña serían los responsables directos de lo ocurrido con el niño.

El padre de Loan Danilo Peña habló con la prensa. 
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Maciel está acusado como partícipe necesario de la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio. La Fiscalía le atribuye una serie de irregularidades registradas durante las primeras horas de la búsqueda, entre las que figuran una presunta demora en el inicio del operativo, el supuesto cambio de información en el libro de guardia, el repliegue de los rastrillajes tras una falsa alarma y el manejo de la escena donde se encontró una zapatilla del niño.

El policía reafirmó su hipótesis de un atropellamiento, seguido del levantamiento y ocultamiento del cuerpo de Loan. "Las pruebas son contundentes", afirmó, según sus propias conclusiones como investigador.

Consultado por el abogado defensor Vallejos, sobre a quiénes consideraba responsables a partir de su investigación y de los testimonios escuchados durante el debate, respondió: "Para mí, los responsables directos de lo que pasó con Loan Danilo Peña son Pérez, Caillava y Laudelina Peña".

Caso Loan: Walter Maciel apuntó contra Laudelina

El comisario remarcó sus sospechas iniciales sobre Laudelina Peña, tía del nene, y que, en reiteradas oportunidades, habría solicitado que se dispusiera su detención. "Si me hubiesen escuchado, no le hubiésemos dado tanta oportunidad de tantas mentiras", expresó.

Además, sostuvo que "Laudelina implantó el botín" de Loan y que "ella desviaba los lugares de búsqueda" durante el operativo, dos señalamientos que profundizan la disputa entre ambos acusados tras la declaración que la mujer había dado el martes.

También cuestionó los cambios en las declaraciones de Laudelina y planteó que pudo haber sido influenciada o mal asesorada. En ese sentido, se dirigió directamente a la acusada y le pidió que, si se sentía amenazada, amedrentada o intimidada, lo manifestara ante el Tribunal.

Maciel negó, además, un episodio que Laudelina Peña le había atribuido el martes, cuando declaró que el entonces comisario le había hablado a su madre de fútbol y de su devoción religiosa mientras la familia buscaba a Loan. "Es totalmente mentira", sostuvo

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