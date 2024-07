Caso Loan: investigan las fotos que la sobrina de Laudelina le envió a Victoria Caillava

"Tía Vicky, me pidió mamá que te mande las fotos" , dice uno de los mensajes, junto a varias imágenes del almuerzo del jueves 13 de junio, previo a la desaparición del menor.

Las mujeres habían asegurado ante la Justicia que prácticamente no se conocían, a pesar de vivir en una localidad pequeña, de poco más de dos mil habitantes.

El peritaje al teléfono celular de Macarena reveló un intenso contacto entre ambas, especialmente en los días que siguieron a la desaparición de Loan, con envío de fotos y muchos mensajes que habían sido borrados.

Esto alimenta la hipótesis de un rol de Caillava como presunta pieza clave para adopciones ilegales y echa un nuevo manto de sospecha sobre Macarena, quien había acompañado a su madre en la declaración falsa sobre que Loan había sido atropellado por Pérez y su esposa.

Otra tía de Loan apuntó contra Macarena y Camila: "Están mintiendo las dos"

Mientras continúa la búsqueda de Loan Danilo Peña, otra tía del niño, Ceferina, apuntó contra Macarena y Camila, y aseguró que "están mintiendo las dos". La hermana de María Noguera, no cree en las versiones que brindaron las primas del niño de cinco años. Además, aseguró que el día de la desaparición, tanto Laudelina como su hija "respondía mal" y "se enojaban" si les preguntaban algo.

Desde la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, el periodista Adrián Salonia entrevistó la semana pasada a Ceferina, tía de Loan y hermana de María Noguera en vivo para el programa La Mañana, por la pantalla de C5N. Allí la mujer pudo expresar las principales dudas que surgieron luego de la desaparición de Loan.

Embed - MANO a MANO EXCLUSIVO con CEFERINA, TÍA de LOAN: "QUIERO SABER DÓNDE ESTÁ mi SOBRINO"

Durante la entrevista Ceferina contó cómo fue la llamada que les informó a María y a ella que Loan había desaparecido en la casa de su abuela. Ceferina se encontraba en la casa de su hermana, cuando recibieron un llamado pidiendo hablar con María: "Me llamaron me dicen que se perdió Loan, lo están buscando hace una hora y media", contó que le dijo su hermana.

Acto seguido María se levantó y se fue a buscarlo, Ceferina junto a varias personas más que se ofrecieron ayudar en la búsqueda, llegaron a la casa de la abuela de Loan. Allí fue el primer encuentro que tuvo con Laudelina, otra tía de Loan que se encuentra arrestada en el penal de mujeres de Ezeiza, y Macarena, su hija: "Se sentían muy raras ellas, yo le preguntaba cosas y ellas te contestaban muy mal, como si estuvieran enojadas".

El testimonio de una vecina que complica a Victoria Caillava en el caso Loan: "No tenía una crisis de tos"

Daisy, una mujer que vive en la localidad correntina, habló con el móvil de C5N en el lugar y relató su propia versión de la noche del jueves 13 de junio, el día que el menor de 5 años fue visto por última vez en el almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

"Ese jueves acudí tres veces en el día al hospital porque tenía a mi nena con mucha fiebre. La última vez fue a las 23 y me encuentro con que estaba ahí la pareja", señaló y agregó: "Entro a la guardia y veo a Pérez en la camioneta. Se lo notaba nervioso".

Entonces explicó que esperó su turno para ser atendida en el pasillo del hospital y vio a la exfuncionaria municipal junto a Alicia, la enfermera que confirmó ser la propietaria de dos celulares que se encontraron en las últimas horas y que podrían contener información sobre el caso.

"Victoria estaba adentro y se la escuchaba conversar con la enfermera pero en ningún momento la escuché toser", sostuvo desmintiendo la versión de Caillava que declaró ante la Justicia que esa noche acudió al centro de salud porque sufría de un ataque de tos. Daisy recordó que estuvo 20 minutos afuera del consultorio y en ningún momento observó que Victoria "tenía una crisis de tos".

Embed - CASO LOAN: habló por PRIMERA vez DAISY, la VECINA que COMPLICA a CAILLAVA

Entonces detalló cómo fue el cruce con a mujer: "Yo estaba al lado de la puerta y ella sale y me toca ingresar a mi con mi nena. Sale normal, no tenía nada. Le tocó los cachetes a mi hija y dice 'hay otra enfermita' y se va".

En esa línea, agregó que el matrimonio acudió al lugar en una camioneta blanca y que notó la incomodidad que expresó el excapitán de la Armada por su llegada: "A Pérez le molestó mi presencia ahí. Quizás para él le pareció que yo estaba escuchando a lo que hablaban".

Por último, añadió otro detalle que genera confusión en los hechos: luego de ese cruce en el hospital de 9 de Julio, la enfermera se presentó en el lugar de trabajo de Daisy. "Me dijo que quería hablar conmigo para corroborar su versión de que a Victoria se la escuchó toser y que yo fui la única personas que estuvo esa noche ahí. Yo le dije que ya había ido a declarar a la Fiscalía y di mi versión. No puedo salir en su defensa porque no la escuché toser", concluyó.