Caso Loan: el padre de Guadalupe Lucero advirtió que "esto es trata de personas"

En tal sentido, advirtió que los investigadores "perdieron tiempo" en buscar pistas en la camioneta del matrimonio detenido, Carlos Pérez y María Victoria Caillava, cuando "iban bien".

En tanto, afirmó que se planificó la desaparición del niño: "Es un nene y la verdad es doloroso porque uno es papá. Nosotros lo vivimos y te llega mucho más todavía".

guadalupe lucero Guadalupe Lucero. Archivo.

El padre de Guadalupe Lucero recordó la desaparición de su hija: "No tenemos nada"

Por otro lado, Eric Lucero se refirió a la desaparición de Guadalupe y marcó que disminuyó la intensidad de la investigación para hallarla: "No tenemos nada. Si bien al principio se puso todo, pasaron tres años y bajó un montón la búsqueda, ahora solo buscan a raíz de las llamadas que les hacen".

"Puntualicé un montón de cosas con respecto a la búsqueda, pero no acceden a nada. Cuando voy discuto con la Federal. Si van a trabajar a raíz de una llamada, tengo que traer un investigador, pero ellos no me dan el visto bueno para nada, y si no me lo dan no puedo traer a nadie para trabajar en la causa. Supuestamente, porque ellos están haciendo las cosas bien y no quieren que nadie vaya a desviar la causa", agregó en esta línea.

La cronología del caso Guadalupe Lucero

Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la casa de su tía, en el barrio 544 Viviendas de San Luis, en medio de un festejo de cumpleaños familiar, cuando jugaba en la vereda con sus primos.

Alrededor de las 19, su mamá salió a la calle a ponerle un abrigo y volvió a entrar a la casa. Nunca volvió a ver a su hija.

La familia denunció la desaparición y se abrió una causa por "averiguación de paradero", bajo la órbita del juez de Instrucción Penal 2 de San Luis Ariel Parrillis.

Los primeros rastrillajes se realizaron en la llamada "zona cero", un descampado cercano al Barrio 544 Viviendas y a la Autopista de las Serranías Puntanas. Cuando la causa pasó a la Justicia Federal en diciembre, se hallaron varias inconsistencias y errores de procedimiento.

Se disparó el Alerta Sofía y Missing Children comenzó a difundir fotos de la pequeña. Además, se lanzó una recompensa de $2 millones para quien aporte algún dato sobre su paradero, sin éxito.

Sin una línea de investigación clara, las diversas hipótesis derivaron en más de 400 allanamientos y la declaración de unos 600 testigos con testimonios contradictorios, sin llegar a ninguna pista concreta sobre el paradero de la nena.

Yamila, la madre de Guadalupe, denunció que recibió cartas anónimas. "Ayer (14 de abril) recibí de nuevo otra carta por correo Argentino, es la tercera que llega a mi domicilio. Dicha carta viene desde Bahía Blanca. La cual menciona una dirección de Anchorena, San Luis", escribió en su cuenta de Facebook.

"Junto a esa carta me llegan llamadas anónimas a mi celular y nadie me habla del otro lado. Las llamadas siempre son cada 1 hora, empiezan a las 23 hasta las 3 de la madrugada", detalló la mujer.