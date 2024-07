Caso Loan: la hija de Laudelina reveló quién fue el que sobornó a su mamá para inventar lo del accidente

Macarena brindó información desconocida hasta el momento y dijo que les ofrecieron una casa, un auto y una moto. "Nos queremos ir de la provincia porque sabemos que no estamos seguros", agregó.

"Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente" , afirmó.

Sobre el letrado, Macarena agregó: "El abogado todavía no apareció, lo están buscando". En la misma línea, sumó más situaciones de chantaje y comentó: "Decían que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".

Caillava - Pérez.jpg Carlos Pérez y Victoria Caillava fueron incriminados por Laudelina Peña en una de sus declaraciones.

En diálogo con Crónica, la hija de Laudelina Peña se refirió a la situación de la zapatilla y aseguró que fue una estrategia del abogado. "Él quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no plantó la zapatilla. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia".

"Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia", concluyó.

Minutos más tarde, en una conferencia de prensa desde 9 de Julio, la joven volvió a sostener sus dichos y aseguró "Estar segura de lo que estoy diciendo". "Yo no he visto ningún accidente. Nos dijeron que nos iban a dar seguridad dándonos una casa porque nosotros ya no podríamos vivir más ahí y bueno, era una casa y una moto", agregó.

Caso Loan: la Justicia pidió nuevas pruebas sobre el ADN encontrado en la camioneta de Carlos Pérez

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se realicen una serie de medidas complementarias en torno al ADN masculino hallado en la camioneta de Carlos Pérez, uno de los detenidos en medio de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Tras las pericias realizadas con luminol a la camioneta Toyota Hilux blanca que María Victoria Caillava y el excapitán de navío de la Armada habían utilizado para ir a la casa de Catalina, abuela del chico de 5 años, se confirmaron rastros en el guardabarros delantero derecho de ADN masculino.

Tanto Pérez como Caillava se encuentran detenidos junto a otras cinco personas como sospechosos de haber sido partícipes en los acontecimientos que desencadenaron en la desaparición del nene el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.

La Fiscalía Federal de Goya, en conjunto con la Procuraduría contra la Trata y la Explotación, pidieron nuevos análisis con el fin de determinar si este material genético es coincidente con las muestras del hisopado que se les hizo a los papás del pequeño.

En este contexto, la Policía Federal envió un pedido urgente a la jueza Cristina Pozzer Penzo para que envíe ese hisopado para poder ser comparados con la nueva prueba.

Además, cuando se cumplieron 25 días de la desaparición, se solicitó que se extraiga material genético de la ropa secuestrada de Loan para poder generar un perfil de ADN.

La mamá de Loan Peña volvió a apuntar contra Laudelina: "Algo tiene que saber"

A pesar del paso de los días, Loan sigue sin aparecer y la situación genera cada vez más incertidumbre. María, la mamá de Loan, volvió a cargar contra Laudelina, la tía del niño que fue detenida durante las últimas horas.

Sobre su relación con Laudelina, María reconoció que "conversaban, pero muy poco", por lo que sabe "que quedó detenida, pero no sé por qué razón". Sin embargo, sostiene la postura de que Laudelina es sospechosa en el caso: "Tiene que saber algo más ella".

En la misma línea, insistió con señalar a todas las personas que estaban en la casa de la abuela de Loan el día que desapareció: "Todos los que estaban ahí con Loan, todos los los mayores tienen que saber algo. Todos lo que estaban ahí, inclusive la funcionaria municipal y el marido; ellos también son culpables.