Caso Loan: Burlando aseguró que la causa está en "foja cero" y que Laudelina "está callando cosas"

“Esto lo está haciendo la propia jueza y el fiscal. Nos tiene con el secreto de sumario, nosotros todos los días presentamos diferentes medidas. Yo ya tengo entendido que hay pruebas ya se han perdido”, agregó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Por otra parte, advirtió que si se pierden pruebas “hay una situación de negligencia o de encubrimiento”, y hasta aseguró que “hicieron una atrocidad jurídica, se perdieron pruebas”. “No estoy diciendo nada, pero es llamativo cómo se manejan. Pero no me cabe otra alternativa de pensar que esa situación de obediencia y la obsecuencia hacia el poder político están en la justicia de Corrientes”, indicó.

Para Fernando Burlando, Laudelina Peña “está callando cosas”

En lo que respecta al avance de la investigación, Fernando Burlando confesó que el procedimiento de nuevos operativos que se realizaron este martes fue por pedido propio.

“Nosotros pedimos que se repitan los nuevos operativos porque vimos la precariedad con la que se habían hecho los anteriores. En una zona de agua buscaban a Loan con un palo y eso en el protocolo no dice que no se hace de esa manera, sino que utilizan otros elementos”, reconoció.

En ese sentido explicó que la primera impresión que tuvo junto a su equipo cuando llegaron al lugar “es que los rastrillajes no se hicieron de manera adecuada”.

Por otro lado, apuntó contra Laudelina Peña, tía de Loan, y una de las ocho detenidas en la causa. “Laudelina es una mentirosa, se está callando cosas. Nunca existió la versión del accidente, solo fue un invento de un grupo de personas que realmente se verá qué participación tuvieron”.

En esa misma línea, también le recayó a la jueza Cristina Pozzer Penzo al asegurar que le pidió el secuestro de los 50 mil pesos y “ni siquiera sabemos si lo hizo”. “Nos están tomando el pelo”, aseguró enojado.

“El operativo que se hizo en el sur había que hacerlo a las 24 horas de la desaparición de Loan, pero no entienden qué es la trata. Pedimos que generen grupos para conducir la pesquisa que tiene ganas de investigar, pero no recibimos nada”, sostuvo y agregó: “Me ofrecí con mi equipo para ayudar a la investigación, me reuní con el fiscal y me dio vergüenza esa situación porque me daba cuenta que siempre íbamos a estar en el mismo lugar en la investigación”.