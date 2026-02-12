Caso de estudio: un abuelo español de 82 años que parece de 30 y rompe récords mundiales Un hombre español atravesó todos los mitos de la edad y se convirtió en un caso de evaluación médica por su genética privilegiada. Empezó a revertir su edad a los 66 años y ahora su cuerpo es de un treintañero. Por + Seguir en







La genética del hombre de 82 años sorprende a la ciencia.

Juan López, un español de 82 años, rompió todos los mitos que existen sobre la edad y se convirtió en un caso de estudio para la ciencia ya que su cuerpo tiene el 77% de masa muscular y parece de un hombre de 30. Según reveló, su cuerpo empezó a cambiar a los 66 cuando comenzó a correr y a ejercitarse. Los médicos evalúan su genética privilegiada.

Juan rompe récords, entrena diariamente y lleva una dieta saludable. Según el hombre de 82 años, no hay secretos para explicar su desempeño físico. Sin embargo, se ha convertido en un objeto de estudio para los médicos que intentan buscar en su cuerpo el gen de la eterna juventud.

Varias universidades intentan encontrar explicaciones mediante una batería de estudios que le practican a diario pero él insiste en que la clave para mantenerse joven es hacer deporte y mantenerse activo. "Mucho es genética, pero también entrenamiento", aseguró en una entrevista para un medio español.

Juan López - español de 82 años López aseguró que todo empezó a cambiar cuando comenzó a practicar deporte. Correr se convirtió tanto en una vía de escape como en un refugio y le permitió competir contra sí mismo. Fue tanta la motivación que se le generó a Juan que en 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y en 2025 batió el récord mundial de 50 kilómetros, marcas que resultan imposibles para la mayoría de los maratonistas más jóvenes.

El atleta longevo aún conserva el 77% de su masa muscular, cifras que despiertan sorpresa en la ciencia y en sus competidores. Según revelaron investigadores genéticos que fueron consultados por el caso de Juan, no existen antecedentes similares en la literatura científica.

“No existe reportado en la literatura científica un caso como el de Juan. Hemos sido los primeros que, gracias a estudiarlo completamente y de forma muy intensa, hemos podido reportar que, para una persona de su edad, casi triplica el valor de capacidad cardiorrespiratoria que tendría una persona normal”, indicó el especialista.