"Tractorazo" en Madrid contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Los convocantes, que reúnen a agricultores de toda España, piden frenar el pacto con el bloque latinoamericano y mejoras en la política agraria europea. Unos 500 tractores y 10.000 personas avanzan desde la Plaza Colón hasta el Ministerio para exigir medidas urgentes frente a la crisis del campo.

Luego de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur fuera momentáneamente paralizado por el Parlamento Europeo , los agricultores en España se convocaron a un “tractorazo” a modo de protesta por el pacto con el bloqueo latinoamericano.

Para los productores españoles, este acuerdo podría abrir la puerta a una competencia desleal, con la entrada masiva de productos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares medioambientales, laborales y sanitarios exigidos en Europa, lo que pondría en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones.

La movilización , que se dio desde la Plaza de Colón y recorrió los paseos de Recoletos y el Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue impulsada por la organización Unión de Uniones. Además, reúne alrededor de 500 tractores y 10 mil personas divididas en cinco columnas que partieron desde Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar (Segovia).

A su vez, las protestas pretenden defender los intereses de los consumidores para que “no los engañen, que no les traigan a los lineales productos llenos de mierda y que no puedan seguir alimentándose con la salubridad alimentaria que tenemos”.

El objetivo de los manifestantes es que el Estado español garantice un presupuesto suficiente para la “defensa de la agricultura dentro de las líneas de la nueva PAC que pasarán a depender de cada Estado y, también, que proteja al sector primario frente a los efectos de los grandes tratados internacionales, como Mercosur”.

Comienza en Madrid una gran tractorada por los recortes de la Política Agraria Común o el acuerdo comercial con Mercosur. Están convocadas unas 10.000 personas y 500 tractores que pararán la ciudad. Clemente González https://t.co/Rkqwj1bDAm pic.twitter.com/qj8sJlbSSb

Por otra parte, la marcha apunta a exigir otras medidas, como “herramientas a favor del relevo generacional en el campo o un cambio en los protocolos europeos de sanidad animal para evitar sacrificios innecesarios de cabezas de ganado”.

“La falta de relevo generacional por la reducción de la rentabilidad de las explotaciones; los recortes previstos en la próxima PAC (todavía en negociación con Bruselas), que dejan esta ayuda comunitaria "casi condenada a desaparecer"; y unos protocolos de sanidad animal desactualizados y de implementación lenta”, es otro de los reclamos que se exige en el comunicado de las organizaciones.

Embed La #tractorada camino del centro de Madrid! Mi apoyo contra #Mercosur El campo se merece todo nuestro apoyo! pic.twitter.com/lWQr3E6amN — Pablojo (@pablojoriol) February 11, 2026

VOX apoya la protesta apoya la masiva protesta de agricultores de España contra el Mercosur

En medio de las protestas, el portavoz nacional de Campo de VOX, Rodrigo Alonso, la portavoz de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, la eurodiputada Mireia Borrás, y numerosos portavoces de agricultura en los distintos parlamentos donde VOX tiene representación han apoyado la protesta del campo contra el acuerdo con Mercosur.

“Desde VOX hemos defendido desde el minuto uno, que había que estar con el sector primario, con los agricultores, granaderos y pescadores. Hemos defendido desde siempre que la única manera de parar este despropósito, que es el acuerdo comercial con el Mercosur, es estando en la calle y protestando contra los que quieren sustituir el sector primario de España con el sector primario de afuera”, indicó Alonso.

En esa línea apuntó contra “el sector popular” quien “dice defender al sector primario y cuando va a Bruselas se agarra de la mano con el partido socialista y voto a favor de Mercosur”.