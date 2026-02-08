El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de España Los actores fueron filmados por el propio Chino Darín quien subió el momento en sus redes sociales. Se espera que el primer hijo del argentino y la española nazca a fines de febrero. + Seguir en







Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

Úrsula Corberó está atravesando las últimas semanas de su primer embarazo junto a su pareja, Chino Darín, pero durante la dulce espera también está acompañada de su suegro, Ricardo Darín. Con buena onda, los tres comparten tiernos momentos juntos.

Según mostró en sus redes sociales, el Chino decidió mostrarles a sus seguidores cómo es la relación de su pareja y padre y fue testigo de un tierno gesto del intérprete de El Eternauta, entre otros, con la madre de su primer progenitor, sin dudar de grabar la escena.

En la breve filmación se puede ver a la actriz española caminando del brazo de su suegro de manera tranquila y con mucha complicidad por una calle céntrica de la ciudad española, rodeados de bares, poca gente alrededor, pero viento y mucho frío por la época del año en Europa.

Embed Úrsula Corberó, a días de ser madre, y Ricardo #Darín caminando por las calles de España. El video lo subió el Chino Darín en su historia de Instagram.#ursulacorbero pic.twitter.com/POjt57UdCV — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) February 7, 2026 Con un estilo sofisticado, la española eligió un look total black, ideal para esta etapa de su embarazo y para una salida al aire libre junto a Ricardo Darín quien viajó a España para estar presente en los últimos días de lo que será el embarazo y la llegada de su primer nieto.

