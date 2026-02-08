El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de España

Úrsula Corberó está atravesando las últimas semanas de su primer embarazo junto a su pareja, Chino Darín, pero durante la dulce espera también está acompañada de su suegro, Ricardo Darín. Con buena onda, los tres comparten tiernos momentos juntos.
Los actores fueron filmados por el propio Chino Darín quien subió el momento en sus redes sociales. Se espera que el primer hijo del argentino y la española nazca a fines de febrero.
Según mostró en sus redes sociales, el Chino decidió mostrarles a sus seguidores cómo es la relación de su pareja y padre y fue testigo de un tierno gesto del intérprete de El Eternauta, entre otros, con la madre de su primer progenitor, sin dudar de grabar la escena.
En la breve filmación se puede ver a la actriz española caminando del brazo de su suegro de manera tranquila y con mucha complicidad por una calle céntrica de la ciudad española, rodeados de bares, poca gente alrededor, pero viento y mucho frío por la época del año en Europa.
Con un estilo sofisticado, la española eligió un look total black, ideal para esta etapa de su embarazo y para una salida al aire libre junto a Ricardo Darín quien viajó a España para estar presente en los últimos días de lo que será el embarazo y la llegada de su primer nieto.
La familia Darín está viviendo uno de los mejores momentos, ya que están contando los días para el nacimiento del primer hijo del Chino junto a su pareja Úrsula Corberó, y si bien pretendían tener en total hermetismo el sexo del bebé, un familiar del actor habría revelado la información. ¿Quién metió la pata?
Clara Darín, hermana del Chino y cuñada de la española, hizo una llamativa publicación que no pasó desapercibida, pese a que estuvo dentro de un carrusel de 12 imágenes, y todos lo consideraron como que dio por confirmado el sexo del bebé, a días del nacimiento de su primer sobrino.
“Una semana bien confusa”, escribió en el posteo y, si bien había instantáneas y videos de su vida cotidiana, también apareció una donde hay colgado un body abrigado para bebé de color celeste y tomándolo de la manga.