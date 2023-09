Caso Cecilia Strzyzowski: la familia Sena podría reencontrarse en los próximos días

CECILIA-CHACO

Desde la defensa de los imputados solicitaron al Comité para la Prevención de la Tortura, un posible reencuentro entre los acusados como coautores del femicidio, junto a César Sena, posible autor material del hecho, según explicó Infobae.

Desde el Equipo Fiscal Especial, compuesto por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, pidieron al Instituto Médico Forense del Poder Judicial que los tres detenidos sean evaluados por una junta interdisciplinaria multisectorial.

César Sena y su madre

Con el fin de realizar una “aproximación diagnóstica de la situación actual y biopsicosocial” para considerar o no la posibilidad de que “los mismos mantengan contacto entre sí y procedan a una revinculación”.

Sin embargo, según la fuente contactada por el medio Infobae, si se realiza la evaluación de la junta no significaría que “Emerenciano, Marcela y César puedan volver a verse”.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: apuñalaron a uno de los detenidos en su celda

En medio de la investigación por el femicidio de Cecilia, uno de los detenidos fue atacado por un compañero de celda con un cuchillo dentro de la Comisaría Undécima de Resistencia.

Gustavo Melgarejo, detenido en el marco de la causa acusado por “encubrimiento agravado” trabajaba para la familia Sena como casero de la chanchería ubicada en "Granjita Abuela Ema" perteneciente a César, Emerenciano y Marcela Sena.

Según informaron fuentes judiciales, el ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, Melgarejo sufrió una herida en el brazo izquierdo y fue trasladado al hospital Perrando.

Tras ser tratado y dado de alta, el fiscal Gómez declaró para el Diario Norte de Resistencia que "Melgarejo comparte celda con cuatro internos más. No quiere denunciar porque dice que no sabe quién lo atacó, pero no tiene nada que ver con la causa Cecilia”.