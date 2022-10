Carolina Aguirre denunció "bullying e hipocresía" y desató un escándalo en redes

Agregó que el acoso se produjo por distintos motivos, desde que "subía muchas fotos de Japón" hasta "salía mucho". Sin embargo, denunció que los peores ataques los recibió luego de publicar una columna donde relató un episodio de violencia de género porque no fue "suficientemente buena víctima".

Qué dijo y a quién denunció Carolina Aguirre

Sin dar nombres, Aguirre mencionó a una "feminista muy reconocida" que "estaba obsesionada" con ella; a las "examantes" de su "novio violento"; a un exasistente que le robó "muchísimo dinero", y a dos "examigas" de las que se alejó, "harta de que pidieran cosas".

"Podría seguir siglos, pero yo siempre me callo. Siempre creo que la verdad es la verdad y que la vida acomoda las cosas, y a veces no. Ahora, encima, veo sus posteos sobre salud mental pidiendo empatía o ayuda, o llamando a la reflexión sobre el bullying, el hostigamiento y la violencia en redes", denunció la escritora.

Afirmó que es la misma "gente que acosó años y años y años de las formas más crueles, sobre todo feministas, y no siento pena". "Me da asco la hipocresía. Me espantaron y enfermaron de tal manera que no quise militar más en el feminismo", destacó.

"Todos creen que la violencia es el otro. La violencia son ustedes. No pidan empatía o comprensión o una sociedad humana cuando son una patota dispuesta a destruir a cualquiera que pueda tener algo de paz o felicidad, fomentando chismes inverosímiles, apoyando violentos, callando ante los linchamientos a mujeres, riéndose de chistes dañinos e hirientes", sostuvo Aguirre.

La polémica en redes que desató Carolina Aguirre

Unas horas después de su descargo, la guionista publicó una nueva historia de Instagram donde agradeció el apoyo de sus seguidores. "He recibido miles de mensajes de otras personas que los padecieron muy agradecidas y aliviadas porque alguien habló", aseguró.

Sin embargo, la polémica se trasladó a Twitter, donde Aguirre no está activa, pero sí las personas a las que ella habría aludido. "Cuando se quedó sola decidió que era porque todas las personas que ya no la soportan en verdad son envidiosas, malas y resentidas", opinó una usuaria.

"Además de lo narcisista que tenés que ser para comportarte como Caro Aguirre, nadie habla de la memoria que te hace falta para guardar tantos rencores diferentes en simultáneo", agregó otra.

Otros tuiteros decidieron tomarse todo el episodio con humor. "Caro Aguirre te da más material con una pelea que con los 20 años de novelas" y que "si no sabés quién es Caro Aguirre te perdiste la época dorada de Twitter".