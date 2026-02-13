13 de febrero de 2026 Inicio
ANSES confirmó el aumento de la jubilación máxima: el monto de marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó la actualización de haberes para el tercer mes del año, con incremento atado a la inflación.


El aumento previsional se calcula en base al índice de inflación mensual.



  • El aumento previsional de marzo será del 2,9% según el último dato del IPC.

  • La jubilación máxima se actualizará con ese porcentaje en todo el sistema.

  • El ajuste impacta en jubilaciones, pensiones y prestaciones vinculadas.

  • La suba se aplicará automáticamente con el calendario habitual de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la jubilación máxima tendrá un aumento del 2,9% en marzo de 2026, en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que elevará el tope del haber previsional dentro del sistema.



Todas las prestaciones del sistema reciben la actualización automática.



Nuevo aumento de ANSES para marzo 2026

El incremento surge del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una suba del 2,9% mensual. Ese porcentaje se aplica de manera automática a jubilaciones y pensiones bajo el esquema de movilidad vigente. Con este mecanismo, los haberes se actualizan todos los meses en función de la inflación. El ajuste de marzo impacta en todas las prestaciones previsionales y se liquidará junto con el cronograma habitual, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

En cuánto quedan las jubilaciones de ANSES en marzo 2026

Tras el aumento, la jubilación mínima se ubicará en $369.560 y podría alcanzar los $441.572 si continúa el bono de hasta $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $295.648 sin refuerzo y podría llegar a $367.652 con el adicional.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se actualizarán hasta $258.677, con un ingreso cercano a $330.705 en caso de sumarse el bono. En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada al haber mínimo, con $369.560 o más de $441.000 si se mantiene el refuerzo.


El bono sigue siendo determinante para el ingreso final de los haberes bajos.



El mismo porcentaje también impactará en el tope previsional, que define la jubilación máxima del sistema y se ajusta mensualmente con el índice de inflación.

