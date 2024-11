Carísimo: un argentino contó cuánto le cobraron en Italia por arreglarle un diente

El joven tuvo un problema de urgencia y no le quedó más opción que atenderse con un dentista privado. Tras la consulta, mostró la factura en redes y sorprendió a sus seguidores.

El influencer Franco Reissenauer, conocido en redes como @francoreisse, contó en un video de TikTok la experiencia que vivió por un dolor de muelas. "Para los que me preguntan por la salud acá en Italia, en mi experiencia voy a hablar del dentista. Fui a un dentista privado porque tenía una urgencia, me fui a hacer arreglar un diente que me dolía muchísimo", explicó.