Canonización de Mama Antula: a qué hora arranca y dónde verla en vivo

Una de las celebraciones se realizó el viernes en la parroquia Basílica de La Piedad de la Ciudad de Buenos Aires donde hubo una veneración de reliquias, rezo del rosario y una misa celebrada por el párroco Raúl Laurencena.

mama antula. EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

En Roma también hubo actividades: el viernes se hizo la “presentación internacional de la nueva santa argentina y del himno compuesto en su honor” con un acto de Filmoteca donde cantaron Leo Dan y Manuel Wirtz, además estuvo presente el gobernador de Santiago del Estero, de donde es originaria la nueva santa, Gerardo Zamora.

Canonización de Mama Antula: dónde verla en vivo

La ceremonia de la primera santa argentina comienza a las 5:30 (hora argentina) del domingo 11 de febrero y podrá seguirse en vivo por el sitio web del vaticano (www.vaticannews.va/en.html) donde incluso se podrá setear el idioma.

Mamá Antula

La historia del hombre que sobrevivió a un ACV por el milagro de Mama Antula: "Estoy conmovido"

Un hombre fue curado de un accidente cerebrovascular por un milagro de María Antonia de San José Paz y Figueroa, quien este domingo será canonizada en el Vaticano con la presencia del papa Francisco y el presidente Javier Milei. Claudio Perusini contó cómo fue su experiencia y admitió sentirse conmovido por ser el motivo de su santificación.

“Tengo muchas sensaciones encontradas. Creo que me doy cuenta después, uno vive las emociones, me conmuevo, y no llego a darme cuenta de todo lo que está pasando”, reveló Perusini en Télam respecto a la ceremonia que se llevará a cabo para convertir a la primera Santa del país, tras la aprobación del vaticano.

El hombre fue internado en el hospital de Santa Fe en 2017 en estado muy grave a causa de un ictus con mínimas posibilidades de sobrevida y luego de los rezos de un sacerdote y de su familia a la figura de la futura santa, se recuperó y ahora lleva una vida normal.

El Vaticano terminó de reconocer en 2023 que no había explicación médica para su curación y que había existido una intercesión de Mama Antula, quien llevó el camino para la canonización. "Esto que se va a dar es mucho, incluso para nuestro país. Es tener una santa argentina", expresó.

Y agregó: "Mama Antula va aquedar en el libro de los santos y yo, lamentablemente, en los libros de historia. La conocí después del ACV. Cuando estaba internado se presentó un sacerdote y rezó con toda mi familia. Eso me salvó".