Cintia Suárez, autora de Mama Antula, la primera santa de Argentina: "Van a encontrar una historia muy inspiradora"

C5N entrevistó a la periodista Cintia Suárez, una de las autoras del libro Mama Antula, la primera santa Argentina, que repasa la vida y obra de la mujer, fruto de una meticulosa investigación histórica junto a la escritora Italiana Nunzia Locatelli. Por más de 13 años indagaron numerosos archivos que, junto a un riguroso trabajo de campo, les permitió el acceso a manuscritos que por primera vez en la obra son expuestos públicamente.

Mamá Antula

- ¿Cómo empezó toda la historia para poder terminar en lo que hoy es el último libro sobre Mama Antula?

Cintia Suárez: Esto empieza hace 13 años atrás, todavía no teníamos el Papa jesuita, que fue una figura clave en la difusión y la canonización de Mama Antula. Yo soy santiagueña, vine a Buenos Aires y ahí en ese momento trabajaba en una editorial chiquita y dijeron bueno vos que sos periodista, ¿por qué no haces un perfil de alguien que te parezca importante para destacar? Yo escribí cinco, seis páginas en un word y salió. Pensaba que la única motivación para que pueda escribir algo es que sea bien de Santiago y ahí me encontré con Mama Antula. Me parecía que era una figura muy fuerte como mujer y como laica. Una figura que por más que sea del siglo XVIII tenía un mensaje para este tiempo a mujeres a niñas y a hombres por su puesto.

- ¿Así nació tu primer libro?

CS: Sí. Me dije 'bueno esto no puede quedar acotado a estas paginitas'. Y así fue como salí con el primer libro La Peregrina de los Esteros y después conocí a Nuncia. Ella vino a la Argentina porque estaba trabajando en un audiovisual sobre la historia del papa Francisco y nos conocimos justamente en un evento por Mama Antula. Empezamos a hablar e intercambiar información.

Libro mama antula La tapa del libro sobre la vida y obra de Mama Antula, la primera santa Argentina.

- ¿Con qué se van a encontrar aquellos que compren el libro de Mama Antula?

CS: Van a encontrar la historia de una mujer que no era monja, era una laica. Una historia de una mujer rebelde que desde muy chica supo lo que quería hacer. Eso la llevó a tomar decisiones arriesgadas. En un momento del libro contamos que va ella se fue de la casa paterna con los jesuitas. Luego expulsaron a los curas por prohibición del Rey, y a pesar de ello no le importó y siguió adelante. Fue una persona con decisión, fuerte, inspiradora, una mujer que no se detuvo.

- El libro además sale en un contexto especial

CS: Yo creo que si, sale en un momento especial porque ella se potencia como figura femenina también en una estructura social, patriarcal y jerárquica donde impone su voz. Además en esa época todo era muy complejo. Era impensado que una mujer vaya y hable en esos términos con su familia. Para la ley, la mujer era una cosa. Incluso, Mama Antula ya en su tiempo inspiraba a otras mujeres y ahora también porque cuántas madres se hacen cargo de sus hijos solas hoy en día. Ella se hacía cargo de los huérfanos, de todos los sufrientes, los olvidados los marginados de la época colonial, por eso también se la llama la pionera en la defensa de los derechos humanos.

- En el libro hay material exclusivo sobre las cartas que Mama Antula le enviaba a los jesuitas, ¿Cómo lograron el acceso?

CS: Nosotras veníamos detrás del material desde hacía mucho tiempo. Nuncia ya había ido previamente al Archivo di Strato en Roma, teníamos una catalogación que nos habían dado pero no coincidía en la forma de catalogar del archivo. En 2022 volvimos y nos encontramos con una señora que nos ayudó y pudimos encontrar todo esos documentos, cartas tan valiosas guardadas desde 1700. Todas eran cartas que Mama Antula intercambiaba con los jesuitas exiliados en Europa. Eso quedó en Roma y pasaron a formar parte del archivo de Estado.

Cintia Suárez Cintia Suarez junto a Nunzia Locatelli, autoras del libro de Mama Antula, la primera santa Argentina.

- ¿Cuál fue la importancia del papa Francisco en todo este proceso de canonización?

CS: De por si, la causa, al ser de 1905 al 2016, cuando fue beatificada, hubo un largo lapso de tiempo. Ya Francisco siendo Arzobispo de Buenos Aires activó la causa en 1999, quería impulsar nuevamente a Mama Antula. Creo que él en estas cosas tienen que ser objetivo porque representa a la Iglesia Universal, pero marcó mucho todo y por supuesto que hoy como sumo pontífice que la pueda canonizar es un regalo hermoso para la Argentina y para toda la iglesia.

- ¿Cómo fue el trabajo sobre los milagros atribuidos?

CS: El primero es de 1905 y viene de la documentación e investigación vaticana. Se refiere a la sanación de Rosa Vanina del Instituto de las Hijas del Divino Salvador que había sido desahuciada por los médicos, ya que padecía una enfermedad generalizada. En ese momento no existía la penicilina y los médicos la enviaban a la casa directamente a morir. En ese momento la superior de la casa dijo vamos a rezarle a la fundadora, Mama Antula, para que interceda y empiezan una novena, y la hermana se empieza a recuperar. Es tan llamativo el caso para los médicos que lo elevan y con ese milagro empieza a abrirse la causa para la beatificación en la Argentina y se lo informan al Vaticano. En 2017, un señor sufrió un ACV muy invasivo y muy severo al punto que entró en un estado de coma y a la familia le dicen que no hay mas nada que hacer por él. En ese momento llega un amigo suyo con una estampita de Mama Antula y le pide a la familia de empezar a rezar. Así lo hicieron y el hombre de a poco comenzó a recuperarse. Fue tan llamativo que hasta el día de hoy el hombre está muy bien y los médicos no lo pueden explicar desde la ciencia.