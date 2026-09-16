Trasladaron a más de 40 pingüinos del exAquarium de Mar del Plata a un refugio en Río Negro

Los ejemplares de Magallanes, nacidos en cautiverio, fueron donados a la Fundación Bubalcó tras el fracaso de varias negociaciones de venta con compradores de México, China, Brasil, Filipinas y Rusia durante 2025.

Más de 40 pingüinos de Magallanes que permanecían en el predio del exAquarium de Mar del Plata fueron trasladados a una reserva de Río Negro esta semana, luego de que la Justicia ordenara su donación a la Fundación Bubalcó. La medida, dispuesta en el marco de la quiebra de la empresa Plunimar S.A. , puso fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de los animales.

El acuario marplatense cerró sus puertas en marzo de 2025 y su proceso de quiebra quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, con el juez Eduardo Malde al frente de la causa. Durante ese período, los pingüinos permanecieron en el predio sin que ninguna de las negociaciones de venta impulsadas a lo largo del año llegara a buen puerto.

Entre las ofertas frustradas figuró la de una firma mexicana, que en junio de 2025 propuso pagar u$s750.000 por la totalidad de los ejemplares. Meses más tarde, en octubre, un oceanario chino presentó una oferta de u$s950.000 que tampoco se concretó porque el depósito nunca se efectivizó. Tampoco prosperaron los contactos con el Zoológico de San Pablo, en Brasil, que había ofrecido u$s250.000 por un lote de entre 26 y 30 animales, ni las exploraciones en los mercados de Filipinas y Rusia, con una valuación de u$s540.000.

Ante ese panorama, y frente al reclamo constante de organizaciones proteccionistas, la Justicia resolvió donar los ejemplares a la Fundación Bubalcó, un refugio de fauna ubicado en la Patagonia rionegrina que hasta entonces nunca había alojado pingüinos.

El equipo de Bubalcó preparó especialmente las instalaciones del parque para la llegada de los pingüinos. "Estos pingüinos de Magallanes estaban en Mar del Plata, pero ya no era posible cuidarlos allí. Por decisión de la justicia vinieron a Bubalcó, en donde nos da mucho orgullo haberles preparado este nuevo hogar y ser parte de darles un refugio donde vivir tranquilos y cuidados", señalaron desde la institución.

Los responsables del refugio describieron la llegada de los animales como un momento de fuerte emoción para todo el equipo, que pudo presenciar los primeros saltos al agua de los ejemplares y su recorrido por el nuevo espacio. "Todavía no recorrieron ni un tercio de su nueva casa", indicaron desde Bubalcó al relatar los primeros días de los pingüinos en el predio.

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Los ejemplares nacieron y se criaron en cautiverio, por lo que su reinserción en el ambiente natural resulta inviable y requieren de cuidado humano permanente para alimentarse y sobrevivir. "Nuestro parque es eso: un refugio para aquellos que no pueden vivir en su hábitat", explicaron desde la fundación, que además agradeció a los cuidadores del exAquarium: "Gracias a sus cuidadores anteriores por cuidarlos tanto, sabemos que les dolió verlos partir —los pueden visitar cuando quieran—, gracias a este equipo comprometido y apasionado por los animales que siempre pone todo de sí".

La sindicatura de la quiebra no descartó, en paralelo, la venta internacional de seis ejemplares de mayor valor —dos pingüinos rey y cuatro pingüinos saltarines— que no formaron parte de este traslado y cuya situación seguía sin definición pública. El caso se sumó al de los cuatro lobos marinos del predio, ya reubicados en Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, en un proceso judicial marcado por la urgencia que generan los costos de mantenimiento de los animales durante la quiebra.