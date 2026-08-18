La novia de Facundo Moyano pidió ampliar su declaración tras el escándalo en Belgrano

Candela Arizaga solicitó volver a prestar testimonio en la causa que investiga un presunto caso de violencia de género en un departamento. Este martes continúan las testimoniales de los policías que acompañaron a la influencer en las primeras horas del hecho.

Candela Arizaga pidió ampliar su declaración ante la Justicia en la causa que investiga el presunto caso de violencia de género ocurrido el 4 de agosto en Belgrano y que involucra a su pareja, Facundo Moyano.

La nueva declaración, que todavía no tiene fecha , no implicaría un cambio sustancial respecto de su relato inicial, sino que buscará hacer algunas aclaraciones sobre su testimonio previo , según indicó TN.

La causa se inició tras la polémica situación que en el edificio donde vive Moyano en avenida del Libertador. Tras varios días juntos en dicha vivienda, Arizaga salió corriendo semidesnuda del lugar y el dirigente fue detrás de ella , según se ven en los videos y las declaraciones de los propios protagonistas.

Ante dicha situación, comenzó una investigación para determinar qué ocurrió dentro del departamento. Por el caso, el exdiputado estuvo detenido por unas horas e incluso quedó imputado por violencia de género y se le puso una restricción de acercamiento con Arizaga.

Durante su primera presentación ante la Justicia , la modelo de 23 años explicó que sufrió un “brote psicótico”, negó que el sindicalista haya ejercido violencia contra ella y solicitó que le levantaran la orden restricción que cae sobre el sindicalista.

En cuanto a lo ocurrido durante esa madrugada, insistió en que “no hubo violencia” y resaltó además no haberse podido comunicar con Moyano por la prohibición de acercamiento. “Tuve un brote lamentablemente. Lo voy a trabar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico”, expresó la joven.

Continúan las declaraciones: se presentan policías que acompañaron a Candela Arizaga

Este martes, continúan las declaraciones en la causa por el cual Facundo Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género. Será el turno de los policías que acompañaron a Candela Arizaga en las primeras horas del hecho.

Se trata del inspector Matías Ríos de la Policía de la Ciudad,Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga en su traslado al Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, quien entrevistó a la víctima durante su internación.

La semana pasada ya lo hicieron dos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, la torre de alta gama ubicada sobre la avenida del Libertador, en Belgrano, donde ocurrieron los hechos. A su vez, también se presentó el vecino que llamó al 911 en la madrugada del martes 4 de agosto.

Por su parte, para este miércoles 19 y jueves 20 de agosto, se aguardan más testimoniales de suma importancia, entre ellas médicas y la empleada doméstica del exdiputado. La lista concluirá el lunes 31 de este mes con familiares de la joven influencer.