16 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Con información de la DEA, incautaron 52 kilos de drogas sintéticas escondidas en un auto

Se trata de "una sustancia sólida, granulada y cristalina" que dio positivo para MDMA; con esa cantidad se podrían haber elaborado un millón de pastillas de éxtasis. La Policía detuvo a tres personas.

Por
En Argentina

En Argentina, la investigación fue liderada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.

En el marco de una investigación coordinada entre el Ministerio de Seguridad y la DEA de los Estados Unidos, fueron incautados 52 kilogramos de MDMA escondidos en un vehículo en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires. Con esa cantidad se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.
Te puede interesar:

Femicidio en San Juan: la aspirante a gendarme asesinada por su pareja estaba embarazada

Se trata del mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la historia argentina. Los análisis realizados determinaron que se trataba de MDMA en estado de máxima pureza.

El cargamento fue detectado durante una investigación de alta complejidad llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, a través de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, en coordinación con la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

La investigación se inició en marzo de este año a partir de información aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos sobre las maniobras de una organización criminal transnacional que buscaba introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en Argentina. A partir de esa información, la investigación avanzó sobre la estructura criminal y las personas involucradas en la recepción y logística del cargamento.

Cómo fue la incautación de los 52 kilos de MDMA

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), personal especializado de la PFA y de Aduana inspeccionó el vehículo. Mediante tecnología de inspección no intrusiva se detectaron densidades anómalas en cavidades internas que no correspondían con la estructura original del rodado, por lo que se avanzó con una requisa minuciosa.

Durante la inspección se encontraron inicialmente 20 kilogramos de una sustancia sólida, granulada y cristalina, cuyo análisis dio resultado positivo para MDMA. Posteriormente, al desmontar otros sectores del vehículo, fueron hallados 32 kilogramos adicionales, alcanzando un peso total de 52 kilogramos.

Las consecuencias penales del hallazgo de 52 kilos de MDMA

A partir del hallazgo, la investigación continuó con el objetivo de avanzar sobre los distintos integrantes y niveles de la organización criminal y determinar las responsabilidades vinculadas con la recepción y la logística del cargamento en la Argentina.

Como resultado, fueron detenidas tres personas, una oriunda de México, otra de Venezuela y un argentino. De acuerdo con la investigación, uno de ellos había ingresado al país para intervenir en la recepción del vehículo, mientras que los otros cumplían distintas funciones vinculadas con la operatoria y la logística de la organización.

La MDMA según la Fundación australiana Drugs and Alcohol.

La MDMA según la Fundación australiana Drugs and Alcohol.

Se realizaron allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta y se secuestraron celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a las correspondientes pericias.

La Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado en la investigación por su participación en la coordinación del retiro y posterior traslado del vehículo.

El rol de la Embajada de Estados Unidos

La investigación contó además con capacidades fortalecidas a través del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), iniciativa apoyada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos.

Estas acciones incluyeron capacitaciones en detección de drogas sintéticas y control de cargas, así como la producción de análisis estratégicos sobre rutas de tráfico de sustancias tipo éxtasis desde Europa hacia el Cono Sur y dinámicas criminales transnacionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los delincuentes ingresaron al inmueble aprovechando que Perín se encontraba de viaje en Brasil.

Robo planificado: entraron sin romper nada a la casa de la periodista Carolina Perín y se llevaron una caja fuerte

El reconocido tiktoker fue condenado.

Condenaron a un reconocido tiktoker argentino después de protagonizar un choque fatal: manejaba a 120 km/h

gonzalez catan: llevo un arma a la escuela y se le disparo en la mochila
play

González Catán: llevó un arma a la escuela y se le disparó en la mochila

El gobierno cordobés incrementó la recompensa para obtener información sobre el nene, visto por última vez en febrero de 2025.

Caso Lian Flores: aumentaron la recompensa y actualizaron la imagen del menor desaparecido en Córdoba

La banda operaba desde la cárcel de Batán.

Acusan a la hija del "Cartonero" Báez por liderar una red de estafas desde la cárcel de Batán

El agresor fue imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado.

Tucumán: un adolescente de 17 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja tras una discusión

Rating Cero

Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación tras ocho años. 

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

Julieta Prandi cruzó en vivo a Yanina Latorre.

Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

Los delincuentes ingresaron al inmueble aprovechando que Perín se encontraba de viaje en Brasil.

Robo planificado: entraron sin romper nada a la casa de la periodista Carolina Perín y se llevaron una caja fuerte

El casamiento de Julita Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner a Ana Paula Dutil en el centro de la escena.

Ana Paula Dutil reveló cómo se enteró del romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Todavía vivíamos juntos"

El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: Un caballero que me trata como a una reina

El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: "Un caballero que me trata como a una reina"

La inesperada propuesta que recibió Yipio.

A horas de la final de Gran Hermano, Yipio recibió una inesperada propuesta de Telefe: de qué se trata

últimas noticias

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Femicidio en San Juan: la aspirante a gendarme asesinada por su pareja estaba embarazada

Hace 10 minutos
Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación tras ocho años. 

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

Hace 15 minutos
El accidente ocurrió en agosto de 2019 en Mar del Plata.

Se accidentó en un toro mecánico y el salón de fiestas deberá indemnizarlo con $7 millones

Hace 28 minutos
Julieta Prandi cruzó en vivo a Yanina Latorre.

Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

Hace 58 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 17 de septiembre

Hace 1 hora