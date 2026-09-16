Femicidio en San Juan: la aspirante a gendarme asesinada por su pareja estaba embarazada

Así lo reveló la autopsia al cuerpo de Camila Agustina Vecchiarello. Los investigadores sospechan que ni la víctima ni su novio sabían que cursaba el embarazo.

La autopsia al cuerpo de Camila Agustina Vecchiarello, la joven aspirante a gendarme asesinada a cuchillazos en el departamento sanjuanino de Calingasta, reveló que se encontraba embarazada al momento del crimen. Por el hecho permanece detenida su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, quien previamente intentó suicidarse.

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Los investigadores sumaron el resultado de la autopsia a la causa y piensan que ni la víctima ni Rivero sabían del embarazo, mientras que el examen también expuso que Vecchiarello falleció por un shock hipovolémico provocado por severas hemorragias. Por su parte, el sospechoso se encuentra acusado de haber atacado a la joven con dos cuchillazos en la casa en la que convivían en Barreal.

El hecho ocurrió el domingo pasado en el domicilio que ambos compartían en avenida Presidente Roca y San Martín. La alerta formal a las autoridades ingresó a las 12:30, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía de San Juan y de la UFI Delitos Especiales en la escena. El cuerpo presentaba lesiones compatibles con golpes y cortes provocados por un objeto punzocortante.

El aviso llegó gracias a que una amiga de la víctima, radicada fuera de la provincia, intentó comunicarse con Vecchiarello y, al no obtener respuesta, le pidió ayuda a un amigo de la pareja residente en la zona para que acudiera a ver qué sucedía.

Al llegar al lugar, el joven encontró la vivienda cerrada por dentro con llave. Ante la falta de respuestas y la sospecha de que algo malo ocurría, alertó a las autoridades e ingresaron a la propiedad.

"Te amo, mi amor": el último posteo antes del femicidio en Barreal

Antes del femicidio, la víctima había dejado una última publicación en sus redes sociales. "Te amo, mi amor", escribió junto a una fotografía con su pareja, hoy el principal sospechoso e investigado por el ataque.

Por otro lado, durante la noche del domingo, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de la localidad de Barreal. Decenas de vecinos se concentraron de forma espontánea en la Plazoleta Almirante Brown y, desde allí, marcharon por San Martín hasta la sede del edificio de Gendarmería Nacional para reclamar justicia y rápido esclarecimiento.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].