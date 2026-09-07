7 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Facundo Moyano: declaran los policías que participaron del operativo

Los agentes que participaron de las primeras horas del operativo prestarán declaración este lunes. En la causa ya fueron citados médicos, policías, vecinos y personas del entorno de Candela Arizaga y del exdiputado.

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Los agentes que participaron de las primeras horas del operativo prestarán declaración este lunes.

Los agentes que participaron de las primeras horas del operativo prestarán declaración este lunes.

Tres policías que intervinieron durante las primeras horas del operativo por el caso que involucra a Facundo Moyano declararán este lunes ante la Justicia porteña. Sus testimonios se sumarán a una serie de declaraciones incorporadas a la investigación contra el exdiputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Candela Arizaga.

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Los agentes fueron convocados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires y prestarán declaración durante la mañana, según informaron fuentes vinculadas al expediente a la agencia Noticias Argentinas.

La fiscalía deberá determinar, a partir de estas nuevas declaraciones, si es necesario avanzar con otras medidas y convocar a más testigos para reconstruir lo ocurrido.

Hasta el momento, la investigación ya incluyó los testimonios de médicos, efectivos policiales, vecinos y personas del círculo cercano de ambos. También declaró la empleada doméstica de Moyano, además de la madre, la hermana y una amiga de Arizaga.

Qué dijeron los allegados a Candela Arizaga

Myriam Puntonet, madre de la joven, confirmó que conocía la relación que mantenían su hija y Moyano. Incluso recordó que ambos concurrieron junto a ella a un recital realizado en el estadio de River Plate. Sin embargo, aseguró que Candela nunca le contó haber atravesado una situación de violencia de género.

En la misma línea declaró Victoria Arizaga Morel, hermana de la modelo, quien sostuvo que durante la relación no advirtió situaciones extrañas. Según su testimonio, entre ambos "siempre" estuvo "todo bien" y señaló que tampoco conocía personalmente al hijo de Hugo Moyano.

Nicole Bizzoero, amiga de Candela, también fue consultada en el marco del expediente. La joven manifestó que no presenció ningún episodio que le hubiera resultado extraño ni detectó una situación que pudiera haberle generado una señal de alerta.

La causa continúa ahora con la declaración de los tres policías que participaron del procedimiento inicial. Sus testimonios podrían aportar nuevos elementos para determinar cómo se desarrollaron las primeras horas del operativo y cuáles serán los próximos pasos de la investigación.

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