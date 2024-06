Camila, prima de Loan Peña: "Mi tío Antonio fue el que quiso ir al naranjal"

Camila dio su versión de los hechos y aseguró que a Pérez y Millapi no les interesó la desaparición de Loan

El testimonio que podría ser clave en el caso Loan: "No sé si vendió a la criatura o la entregó"

La mujer es la misma que le sacó una foto al niño camino al naranjal, convirtiéndose en la última imagen del chico previo a ya no se sepa nada de su paradero. En ese sentido, explicó que el encuentro “fue algo muy normal”.

“Cuando llegué ya estaba mi tía Laudelina, y mis primas. Después de un rato, llegó mi tío José con Loan que habían llegado más temprano, pero habían ido a ver los a animales y no los había visto”, señaló en diálogo con Adrián Salonia en La Mañana por C5N y agregó: “Loan se sentó al lado del tío porque era chiquito y él le cortaba la comida”.

Respecto al momento en que se decidió ir al naranjal apuntó contra su familiar, uno de los detenidos: “Mi tío Antonio fue el que quiso ir al naranjal, se suponía que las iba a buscar y traer. Después de un buen rato. Daniel “Fierrito” Ramírez preguntó si queríamos ir a tomas las naranjas o si las traía y su mujer le dijo que si no era lejos iba. Mi tía dijo ‘vamos si es acá cerquita’ y ahí como vieron que salieron todos, los chicos dijeron que también querían ir”.

Consultada por la foto que le tomó a su primito cuando se dirigían al naranjal, aseguró que fue yendo en el camino para el naranjal y lo hizo porque para ella “es normal tomar fotografías”. “Siempre lo hago. Después de que la saco, el resto sigue, y yo me vuelvo, pero por otro pasillo del costado del campo porque por ahí hay otra planta de naranja, pero como no encontramos otro tacuaral volvimos a la casa”, señaló.

De regreso a la casa de su abuela Catalina, Camila detalló que se sentó en la mesa de vuelta donde estaba su tío José, la pareja, de María Caillava y Carlos Pérez, y la dueña de casa. “Antes del llamado por la desaparición de Loan, Victoria y Carlos, dijeron que se iban a ir para ir a ver el partido de River. Pero ahí, la señora le dice que iba a bajar mandarinas con mi tía y ahí es cuando recibe el llamado Laudelina de Antonio”, recordó.

En ese sentido, también hizo un comentario contra la segunda pareja detenido: “Pérez y su esposa siempre estuvieron delante de mí. Él estaba caminando de un lado a otro porque decía que se le iban las horas para el partido del River. A ellos no les interesó la desaparición de Loan, se fueron, pero después vuelven cerca de las 16, cuando ya la mamá de Loan y el hermano ya están presentes buscándolo”.

Loan Peña

Cómo fue el momento de la desaparición de Loan Peña en Corrientes

En diálogo con C5N, Camila recordó que cuando recibieron el llamado sobre la posible desaparición de Loan, ella salió corriendo de la casa para ir a buscarlo, pero nunca lo encontró. “Cuando voy al pasillito, me encuentro con el resto que me contaron que estaban pidiéndole a Loan que los espere”, reconoció.

“No desconfío de nadie. Es todo muy raro para mí. Todo fue muy confuso. Desde que tomé la foto hasta que Laudelina recibió el llamado habrán pasado 20 minutos, más o menos”, agregó.

Por otro lado, consultada por el trayecto que hizo Antonio durante la búsqueda de Loan destacó: “No sé cuál es el trayecto que hace durante la búsqueda. Me dijeron que él dejó la moto en la casa de mis padres porque volvió en camioneta para que no se demorara la vuelta. Cuando lo vi, estaba sin la remera, pero la tenía en el brazo, lo veo de lejos pero tenía la misma remera. Obvio que estaba nervioso, ¿quién no podía estar nerviosa en esa situación? Fue todo muy raro y rápido”.

Por último, sobre el caso subrayó que “es muy doloroso y feo toda esta situación, esto nunca pasó acá”.

Búsqueda de Loan: uno por uno, quiénes son los 6 detenidos

A 14 días de comenzada la búsqueda de Loan Danilo Peña, en un principio la causa se centró en la hipótesis de la desaparición y fueron detenidos tres adultos, entre ellos su tío paterno, acusados de “abandono de persona”.

Sin embargo, en los últimos días la principal hipótesis cambió y ahora creen que el niño de 5 años es víctima de trata de personas. Por ese motivo, la Justicia detuvo a tres personas más, entre ellas el matrimonio de Caillava y Pérez.

Los 6 detenidos