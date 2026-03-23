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"Estamos a salvo, pero muchos no": Jason Momoa evacuó su casa tras la peor inundación en 20 años en Hawaii

Más de cinco mil personas fueron evacuadas en la isla tras el temporal, entre ellas el protagonista de Aquaman y su familia, afectados por el desastre climático. El actor compartió un video en el que pidió solidaridad y apoyo para las comunidades que sufrieron las peores inundaciones en más de dos décadas.

Un temporal histórico azotó Hawaii y obligó a la evacuación de 5 mil personas.

Un temporal histórico azotó Hawaii y obligó a la evacuación de 5 mil personas.

Más de 5 mil personas fueron evacuadas en Hawaii tras la peor inundación en los últimos 20 años. Jason Momoa y su familia tuvieron que abandonar la Costa Norte de Oahu en plena tormenta. El actor aprovechó el momento para pedir apoyo y solidaridad hacia las comunidades que resultaron más golpeadas por las inundaciones a través de un video difundido en redes sociales.

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.
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Momoa confirmó que debió abandonar su casa en el archipiélago y junto a su familia debieron trasladarse para su resguardo: “Estamos a salvo por ahora, pero hay mucha gente que no lo estuvo, así que enviamos todo nuestro amor”, expresó en redes sociales. Un amigo cercano del actor, Ian Streetz, compartió varias fotos donde se lo ve colaborando en la costa. Junto a las imágenes escribió: “Lo único que supera el tamaño de este gigante es su generosidad. A pesar de tener la agenda repleta, el legendario @prideofgypsies siempre encuentra tiempo para ayudar”.

Jason Momoa en la Costa Norte de Oahu

Tras el desastre climático, Jason Momoa se sumó a las tareas de asistencia, repartiendo alimentos, agua, insumos básicos e incluso comida para las mascotas de las personas afectadas. Su amigo también relató que el actor regresó de inmediato para preguntar qué hacía falta y colaborar en todo lo posible.

En su mensaje, Streetz subrayó que, aunque los tiempos son difíciles, cualquier ayuda resulta valiosa: desde donaciones a organizaciones benéficas, apoyo en las labores de limpieza en Hawái o simplemente mantener presentes a quienes sufren las consecuencias. Finalmente, agradeció a Momoa por permitirle ser parte de un gesto tan solidario y por enviar todo su cariño a la comunidad hawaiana.

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Qué pasó en Hawaii

Las intensas lluvias dejaron acumulaciones de hasta 30 centímetros en algunas zonas de Hawái, provocando desplazamientos, caída de árboles y crecidas que obligaron a evacuar a miles de personas. Más de cinco mil residentes fueron trasladados por el riesgo de colapso de la presa Wahiawa, que superó niveles críticos en menos de un día. Los equipos de emergencia rescataron a más de 230 personas y varias fueron hospitalizadas por hipotermia, mientras decenas de familias fueron alojadas en refugios. El gobernador Josh Green confirmó heridos graves y daños que podrían superar los mil millones de dólares, aunque no se registraron víctimas fatales.

Hawaii bajo el agua y el barro

La tormenta sigue activa y mantiene en alerta al estado, con pronósticos de nuevas lluvias. Los lugares más afectados son localidades como Waialua y Haleiwa. En esas zonas, el agua ingresó en casas, locales y granjas, mientras las calles y patios quedaron cubiertos por una gruesa capa de barro. Incluso uno de los centros de evacuación debió ser reubicado debido a nuevas filtraciones.

En este contexto, Jason Momoa suspendió un evento solidario y pidió unidad y colaboración para apoyar a las comunidades más golpeadas, especialmente en Haleiwa y Waialua. “Si puedes ayudar de alguna manera, grande o pequeña, por favor hazlo. Difunde el aloha”, expresó el actor.

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Aunque el caudal comenzó a descender, la represa de Wahiawa sigue bajo vigilancia y el episodio reabrió el debate sobre la seguridad de infraestructuras antiguas, tras el antecedente de Ka Loko en 2006. Los daños podrían superar los 1.000 millones de dólares, con afectaciones en aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas y un hospital en Maui, además de los costos de asistencia y servicios básicos. En la costa norte de Oahu rige una advertencia para hervir el agua por riesgo de contaminación, y las autoridades instaron a los vecinos a reportar daños para agilizar la ayuda estatal y federal.

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