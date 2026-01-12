Cambia todo: por qué el laurel puede ser un elemento perfecto para el asado

Un gesto sencillo, económico y fácil de probar que suma identidad y profundidad a uno de los rituales más queridos de la cultura argentina.

Cambia todo, ¿porque el laurel puede ser un elemento perfecto para el asado? : la parrilla argentina es mucho más que carne y fuego, es ritual, encuentro y tradición.

Más allá de la sal, el chimichurri o la elección del corte, existe un truco simple que cada vez gana más adeptos entre parrilleros expertos: usar hojas de laurel sobre las brasas. Esta técnica no solo transforma el sabor, sino que también suma un componente simbólico que enriquece la experiencia.

Arrojar unas pocas hojas de laurel directamente sobre las brasas permite que, al entrar en contacto con el calor, liberen sus aceites esenciales. Esto genera un humo aromático suave que envuelve la carne durante la cocción y aporta un matiz herbal y ahumado que realza el sabor natural del asado sin taparlo. La clave está en la moderación: no se trata de crear una nube de humo, sino de sumar un aroma sutil que acompañe la cocción. Usar demasiadas hojas puede resultar invasivo y opacar el gusto del corte.

El laurel agrega notas aromáticas profundas, ligeramente amaderadas, que combinan muy bien con carnes rojas, achuras y hasta verduras a la parrilla. Es un recurso ideal para quienes buscan variar el perfil del asado sin modificar la receta clásica.

Además de su uso culinario, el laurel tiene una fuerte carga simbólica. Desde la antigüedad, fue asociado a la protección, la abundancia y la buena fortuna. En la Grecia y Roma antiguas se utilizaba para coronar a los vencedores, y aún hoy conserva ese significado energético.

Por eso, para muchas personas, sumar laurel al fuego del asado es un gesto que busca alejar malas energías y atraer prosperidad al encuentro. No se trata solo de cocinar, sino de compartir un momento cargado de intención.

Ya sea por su aroma, por su sabor o por su simbolismo, agregar hojas de laurel a las brasas puede ser ese pequeño detalle que cambia el asado.