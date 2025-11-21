Búsqueda de jubilados en Chubut: encontraron un cuerpo en Santa Cruz y analizan los restos Las autoridades de la provincia patagónica dieron aviso sobre el descubrimiento en las últimas horas y lo vincularon con el caso de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, desaparecidos hace 40 días. Realizan un nuevo operativo. Por







A 40 días de la desaparición de los jubilados de Chubut, Pedro Alberto Kreider y Juana Inés Morales, las autoridades de Santa Cruz encontraron un cuerpo sobre las costas y analizarán en las próximas horas para determinar si tiene algo que ver con la búsqueda que realizan desde hace días.

Según informaron las autoridades fue encontrado en las costas y se sometió a estudios para ver a quién corresponde, mientras se inició un nuevo operativo en las zonas costeras y de difícil acceso.

El Ministerio de Seguridad de Chubut decidió mantener el operativo, a pesar de que los protocolos oficiales establecen un máximo de 15 días para rastrillajes. Los cuatriciclos, 4x4 y drones recorren la franja costera y sectores de difícil acceso.

El ministro Héctor Iturrioz indicó que no se descarta ninguna hipótesis y que reconoció que no hay grandes pistas. “Mi tesitura es que se los tragó el mar”, indicó sobre la ausencia de posibles rastros.

La pareja está desaparecida desde el 11 de octubre y continúa siendo buscada. El cuerpo en Santa Cruz se mantiene para esclarecer el caso y creen que puede llegar a ser de alguno de los dos.