Burlando tras la declaración de Thomsen: "Es una locura lo que declaró"

Sobre la negativa de Thomsen de responder las preguntas de Burlando, el abogado siguió apuntando al señalar que "la cobardía es así, la cobardía en determinados momentos es silencio. En este caso es cobardía absoluta. Creo que se ha hundido él, hunde a todos sus compañeros porque la respuesta que en principio le dio a la fiscalía fueron realmente una gran nota de mendacidad".

Detalló cómo fue la primera consulta a Thomsen al interrogarlo sobre el cambio de ropa tras el crimen: "La primera pregunta que le hago es ‘sos inocente, le pegaste porque estabas shockeado, lo que sea. ¿Por qué te cambiaste la ropa?’ ¿Entonces por qué se cambió la ropa Thomsen si era tan inocente? Si no sabía nada, si no castigó a Fernando como lo castigó, si no lo masacró, si no le hizo una emboscada, si no planearon todo esto".

También señaló otra presunta contradicción de Thomsen en su declaración al remarcar que "dijo que de Le Brique se había ido directamente enfrente. Estuvo cuatro minutos en la vereda de Le Brique y cuatro minutos en la emboscada previa, donde estaba la puerta del kiosco. O no vio los videos, o no leyeron la causa ni él ni absolutamente nadie".

Asimismo, Burlando hizo alusión a más preguntas que le realizó a Thomsen sobre momentos previos al asesinato de Báez Sosa. "Mis preguntas venían ‘¿En algún momento le tomaste el pelo? ¿Le dijiste que lo ibas a matar? ¿Le dijiste negro de mierda?' Eran las preguntas que se venían".

Luego hizo énfasis en la actitud de los acusados al momento del crimen: "La cobardía continúa, cuando vos sos un cobarde es muy difícil que en la vida cambies. A Fernando lo mataron de una manera cobarde, por la espalda".

"Pensamos algo más inteligente. Esto creo que los compromete. Ni siquiera coincide con lo que se ve en las imágenes. Una buena práctica hubiese sido ver las imágenes y veo cómo me trato de acomodar, pero no inventar, no decir que le pegaron, porque en ninguna imagen hay alguien pegándole a algún amigo de él o a él. Es insólito. Nunca vi algo igual", añadió Burlando siguiendo con su crítica a la declaración de Thomsen.

En tanto, se refirió a un posible estado de ebriedad de parte de Thomsen, aunque la descartó: "Todas las imágenes muestran a un Thomsen impecable. Cuando a vos el alcohol te hace efecto de alguna manera se registra, se ve. Hablaron con los amigos, dialogaban, usaban el teléfono, no le erraban una letra".

También se expresó sobre las pruebas que existen en el juicio que apuntan a Thomsen junto a los otros acusados al manifestar que "hay que probar las cosas. La carga probatoria indica hoy que todo el cúmulo de pruebas los indica a él como el líder de una organización que precisamente emboscaron, planearon y acordaron matar a Fernando Báez Sosa".

Cuando fue consultado en qué les diría a las madres de los acusados, respondió y recordó una supuesta mal interpretación de lo que dijo en anteriores oportunidades: "Les diría a las mamás que se fijen por qué pasó lo que pasó. Libre de insultos, libre de situaciones porque se vieron afectadas tal vez por alguna apreciación potencial mía, ni siquiera han interpretado bien mis palabras".

Luego, hizo alusión a que algunos de los testigos expusieron que las conversaciones entre los acusados tras el asesinato fueron reales. "Los testigos terminaron confesando que esos chats existieron y que no fue ningún invento de la fiscalía ni de la Policía, ni de ningún fantasma jurídico", expresó.

Cuando profundizó en cómo califica a los presuntos asesinos de Báez Sosa, Burlando manifestó: "Si hubo un acto de cobardía lo voy a decir, si son unos asesinos, si son unos verdugos porque lo que hicieron directamente con Fernando fue eso, fue un acto que sólo puede llevar a cabo un verdugo".

"No se atreven ni siquiera a justificar o a decir lo que hicieron o por qué lo hicieron. Ese es el tema. Si vos vas a encarar una declaración de estas características, en nuestro buffet esto no pasa", continuó el abogado para seguir cargando contra los acusados por eludir el explicar el crimen.

Al momento de referirse nuevamente a la declaración de Thomsen, Burlando sostuvo que "esto fue un pozo desde que empezó hasta que se fue. Con inventos, con mentiras, con cosas que solamente están en la imaginación de este pibe".

Burlando mencionó la situación de la madre de Thomsen, quien también declaró, y expresó que no tiene susceptibilidad hacia ella: "¿Esa madre tiene motivos para llorar? Sí, porque cuando describe la situación está enferma, tiene a su hijo preso, no trabaja. ¿Qué tienen motivos para hacer Silvino y Graciela? Ahí es donde mi sensibilidad se rompe, no puedo tener ni contemplación ni sensibilidad ni emociones con esta gente".

"Si a mí no me logra conmover no creo que al Tribunal lo logre conmover ni una lágrima ni las manifestaciones vacías de contenido y fuera de contexto de Thomsen. Está bueno, que declaren así todos", agregó Burlando con ironía sobre el testimonio de uno de los implicados.

Por último, Burlando expuso que propuso que encabece el interrogatorio esta jornada a Fabián Améndola, el otro abogado de la familia de Báez Sosa: "En un momento se sentían incómodos y les dije ‘me retiro’ y le dejaba el interrogatorio a Fabián, no tenía ningún tipo de problema. A veces cuando la fuerza de la inocencia no es tal, pasa lo que pasó hoy. No te quieren contestar, se ponen a llorar".