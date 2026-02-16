Brutal pelea en pleno vuelo: hubo que realizar a un aterrizaje de emergencia y dos pasajeros fueron detenidos

Una brutal pelea vivieron varios pasajeros arriba de un vuelo entre Turquía e Inglaterra, que comenzó con insultos, golpes y terminó con un aterrizaje de emergencia y la detención de dos pasajeros.
El incidente quedó registrado en videos que se viralizaron en las redes sociales donde, producto del exceso de alcohol, un hombre lanzó un insulto racista y desató la gresca.
El hecho ocurrió durante el trayecto de la ciudad turística de Antalya, en Turquía, hacia Manchester, en el Reino Unido, pero lo que comenzó como un viaje tranquilo terminó en una escena de violencia, pánico y tensión que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Bélgica.
De acuerdo con los testimonios de los pasajeros que hablaron con medios británicos, dos jóvenes consumieron alcohol en exceso durante el trayecto y habrían superado los límites permitidos por la aerolínea. Producto de ello, personal de cabina decidió cortarles el servicio, y estos reaccionaron con agresividad.
Primero discutieron con la tripulación, luego con otros pasajeros, sin embargo, todo aumentó cuando uno de ellos habría dicho un insulto racista contra un pasajero musulmán, lo que provocó una reacción inmediata. Varios pasajeros se involucraron en la pelea y el conflicto escaló hasta convertirse en una batalla campal en medio del avión. Todo quedó registrado en las cámaras de los propios pasajeros del vuelo.
De acuerdo a lo que trascendió y se volvió viral, todo comenzó con empujones, gritos y corridas generaron momentos de pánico generalizado y luego se desbordó con golpes de puños y hasta agarrones del cuello. “Hay niños a bordo, por favor siéntense”, gritaba la tripulante mientras intentaba calmar la situación.
Producto de la violencia, el comandante tomó una decisión inmediata de desviar el vuelo y aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Bruselas. Una vez en el aeropuerto, la Policía retiró a los dos pasajeros considerados responsables del incidente y quedaron detenidos. Tras el operativo, el avión continuó su viaje hasta Manchester.
Tras la brutal pelea, la aerolínea Jet2 confirmó que aplicará sanciones "ejemplares" contra los agresores. A través de un comunicado oficial, la empresa confirmó que los dos pasajeros agresivos "tendrán prohibido volar con nosotros de por vida”.
Por otro lado, adelantaron que iniciará acciones legales para recuperar los costos generados por el desvío del vuelo. “Adoptamos una política de cero tolerancia frente al comportamiento disruptivo”, remarcaron.