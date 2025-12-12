Argentina prohibió la importación de jamón ibérico desde España por el brote de una enfermedad viral Desde el SENASA indicaron que esta afección representa una amenaza significativa para la sanidad animal y la economía porcina en nuestro país. Por + Seguir en







Prohibieron ingresar jamón ibérico al país.

Argentina suspendió el ingreso al país de jamón ibérico desde España por la Peste Porcina Africana (PPA), enfermedad viral de alto impacto socioeconómico y sanitario para la producción porcina, clasificada como de notificación obligatoria a nivel internacional.

La normativa se publicó en la Resolución oficial 940/2025, emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina y publicada por el Boletín Oficial.

El propósito principal de la resolución es implementar medidas preventivas urgentes contra la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad viral altamente contagiosa que representa una amenaza para la producción porcina nacional.

En el documento, desde el SENASA comunicaron que les llegó la notificación oficial de brotes de PPA en el Reino de España por la OMSA, lo que impulsa al país a actuar bajo su Alerta Sanitaria previamente declarada.

Específicamente, la resolución suspende la autorización para el ingreso al país de lomo ibérico (trozado o laminado) traído por pasajeros, revocando una autorización previa de 2017. Sin embargo, la resolución mantiene la autorización para otros productos como el jamón serrano e ibérico (sin hueso) de España, siempre que cumplan con estrictos requisitos de envasado al vacío.