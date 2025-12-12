Ganó la carrera por llegar al Polo Sur pero desapareció misteriosamente: quién era Roald Amundsen Su historia, marcada por éxitos épicos y un enigma sin resolver, sigue siendo una de las más fascinantes dentro del mundo de la exploración polar. Por + Seguir en







¿Qué se sabe sobre esta misteriosa desaparición?

Roald Amundsen desapareció el 18 de junio de 1928, cuando volaba hacia el Ártico en un hidroavión para colaborar en la búsqueda del explorador italiano Umberto Nobile.

Casi un siglo después, la desaparición del explorador sigue sin resolverse y se considera uno de los grandes enigmas en la historia de la exploración polar.

El avión nunca llegó a destino y jamás fue recuperado, aunque semanas más tarde se hallaron restos flotando en el mar de Barents.

Con el tiempo surgieron diversas teorías sobre las causas de la desaparición. A comienzos del siglo XX, la carrera por conquistar el Polo Sur se convirtió en una de las gestas más intensas y arriesgadas de la exploración mundial. En ese contexto emergió Roald Amundsen, un navegante y aventurero noruego cuya determinación lo llevó a superar límites físicos, climáticos y geográficos que pocos se atrevían a desafiar.

Sin embargo, detrás del logro resonante que lo consagró como el primer hombre en llegar al Polo Sur en 1911, se esconde una trama personal y profesional llena de riesgos crecientes, decisiones audaces y una persistente obsesión por abrir rutas donde nadie había pisado. Pero el capítulo final de su vida quedó envuelto en un misterio que aún despierta teorías y debates.

Cuál es la historia de Roald Amundsen y cómo fue su misteriosa desaparición Roland Amundsen El caso de Roald Amundsen, el célebre explorador noruego que lideró la primera expedición en llegar al Polo Sur en 1911, está marcado por un final tan enigmático como su propia vida de desafíos extremos.

El 18 de junio de 1928, Amundsen despegó en un hidroavión Latham 47 con el objetivo de participar en una misión de rescate en el Ártico, tras la desaparición del explorador italiano Umberto Nobile. Sin embargo, el avión nunca llegó a destino y se perdió sin dejar más rastro que fragmentos encontrados semanas después, lo que dio paso a una investigación internacional rodeada de incógnitas.

A lo largo de las décadas, la desaparición de Amundsen dio origen a múltiples teorías, que van desde un accidente por condiciones meteorológicas extremas hasta fallas técnicas en el avión o errores de navegación propios de una zona donde la visibilidad y los instrumentos fallaban con frecuencia.