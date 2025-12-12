12 de diciembre de 2025 Inicio
Cuál es la técnica ideal para hacer el asado y tiene tradición de campo: no es a la parrilla

También conocido como asado a la cruz

Cuando se habla de asado en la Argentina, la imagen clásica es la de la parrilla humeante o, para algunos, el horno. Pero hay una técnica que va más allá de la costumbre y que, para muchos, es la verdadera reina del sabor: el asador, con una cocción a la cruz a fuego lento con leña, como se hacía en el campo desde hace generaciones.

Esta forma de cocinar la carne no solo es un emblema de la tradición criolla, sino que es redescubierta por quienes buscan autenticidad y un sabor inigualable. El asador es mucho más que una comida: es un ritual que invita a la paciencia, la charla y el disfrute al aire libre. Se trata de una tradición de campo que vuelve a enamorar a los argentinos y promete una carne jugosa como ninguna.

Cuál es la forma de hacer el asado que los expertos recomiendan como la mejor

También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero— en una estructura metálica en forma de cruz, que se clava en el suelo e inclina hacia el fuego.

A diferencia de la parrilla, el calor de la leña no llega de forma directa. La carne se cocina lento, durante varias horas, gracias al calor envolvente que genera la leña al costado. El resultado: una carne jugosa, tierna y con un sabor ahumado que no se consigue de otra manera.

Las claves del asado al asador: sabor, paciencia y tradición

  • Tiempo de cocción largo: el secreto está en el calor bajo y constante, que permite que la grasa se funda despacio y la carne se mantenga húmeda y tierna.
  • Sabor a leña natural: la leña —quebracho, espinillo, algarrobo— aporta aromas únicos, distintos a los del carbón, y cada madera deja su huella en el sabor final.
  • Sin apuros: cocinar al asador es una excusa perfecta para pasar horas al aire libre, al compartir la espera y la charla con amigos o familia.

En los pueblos de la provincia de Buenos Aires, el asado al asador es una joya que nunca falta en las fiestas y reuniones. Y cada vez más jóvenes se animan a probar esta técnica, al buscar ese sabor auténtico que solo da la leña y el fuego lento.

Así será la Fiesta Nacional del Asador Criollo en La Pampa.

Consejos para lograr un asado al asador perfecto

  • Elegí buena leña: las maderas duras, como el quebracho colorado, son ideales porque brindan calor parejo y un humo agradable.
  • Controlá la distancia: la carne debe estar entre 40 y 60 centímetros del fuego, para que la cocción sea lenta y pareja.
  • Tiempo estimado: un costillar grande necesita entre 4 y 6 horas de cocción. Solo hay que girar la carne una vez, a mitad de camino.
  • Salmuera o nada: algunos asadores prefieren salar al final, otros pincelan la carne cada tanto con salmuera (agua y sal gruesa) para mantener la humedad.
