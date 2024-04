Boca: condenaron a Jorge Martínez por abuso sexual y acusaron a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado por falso testimonio

El ex director técnico del equipo femenino de Boca, Jorge Martínez, fue condenado a un año de prisión -en suspenso- por haber sido encontrado culpable del abuso sexual a la jefa de prensa Florencia Marco.

"Estoy conmocionada. Este caso en el que levanté la voz, no fue solo por mí, sino por todas las mujeres que pasaron por la misma situación con esta persona. El mensaje del abuso llegó a todas las casas y a todos los lugares donde tenía que llegar", aseguró la víctima tras escuchar el fallo del juez, que pidió investigar a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol, por falso testimonio.

En la misma línea, Marco expuso que "hoy se hizo justicia por mí y por todas las mujeres y varones que durante este año pudieron ponerle nombre a lo que vivían que era el abuso, eso ayuda a ponerle un orden a tu vida. Hoy estoy acá por los mensajes de alientos y amor".

Qué dijo Florencia Marco sobre la sentencia

"Uno siempre quiere que sean más años, pero estoy tranquila de que esta persona tiene un antecedente y no va a poder abusar tan fácilmente de otro plantel de fútbol femenino como lo hizo con nosotras. Estoy contenta y tranquila de que todas las mujeres que están pasando por la misma situación, hoy tienen una puerta de luz", describió Marcó en diálogo con TN.

En tal sentido, la periodista remarcó que "cuando el juez leyó que estaba condenado no pude mantener mi atención en la sala. Me largué a llorar porque sentí que se estaba haciendo justicia. Los jueces y fiscales entendieron la complejidad y singularidad del caso. No es solo conmigo, sino un plantel que estaba en la misma situación".