Balearon la casa de la familia del médico asesinado en Morón

Marcelina, la hermana de Cruz, relató el momento y sugirió que no se trató de un ataque azaroso: “Yo no estaba ahí en ese momento; cuando mis sobrinas me reenviaron el video de las cámaras de seguridad, pude ver que no era que había otras personas, no fue para otra casa. Todos podemos ser víctima de tales acciones de violencia y en este caso se cobró la vida de mi hermano”.

En diálogo con A24, agregó: “Nosotros fuimos a pedir a los testigos que hablen, que cuenten que vieron pasar a estas personas por la vereda, pero la gente no quiere declarar que vio a los delincuentes. Es un barrio de trabajadores, no se quieren meter porque tienen miedo”.

médico morón 2

En cuanto a la continuidad de la causa, la Jueza del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de Morón, Cecilia Drago, dictó la prisión preventiva a los tres adolescentes que ya fueron detenidos en el crimen del médico Juan Carlos Cruz. Confirmó que seguirán detenidos y dispuso su alojamiento en un centro de menores de régimen cerrado.

Se trata de uno chico de 16 años y dos de 17, a quienes el fiscal de la causa, Guillermo Javier Rodríguez Rey, les imputa los delitos de "homicidio criminis causa, robo agravado por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra".

El exfutbolista Fernando Cáceres, sobre el médico asesinado en Morón: "Le debo la vida"

El exfutbolista Fernando Cáceres recordó que el médico asesinado en Morón fue quien le salvó la vida cuando fue víctima de un hecho delictivo similar.

El exdeportista se pronunció tras el homicidio del cirujano Juan Carlos Cruz, baleado por delincuentes que le robaron el auto: “Era una persona que tuvo que ver en mi vida, estoy acá gracias a él, hablar de esto es terriblemente malísimo. No se merecía una cosa así”

En este sentido, Cáceres se mostró desconsolado y remarcó: "Le debes la vida a una persona y que hoy esté hablando de esto... no puede ser que estén sucediendo estas cosas en el país”.

El exjugador de River, Argentinos, Real Zaragoza, Boca e Independiente, recordó al profesional que en su momento le salvó la vida y reflexionó: "¿De qué valió lo que hizo por mí si no le sirvió nada para él?”. Y tuvo un mensaje para la familia de la víctima.

Fernando Cáceres Fernando Cáceres recordó al médico asesinado que lo ayudó cuando lo balearon en 2009. Redes Sociales

Qué reveló la autopsia del médico cirujano

Juan Carlos Cruz (52) recibió un balazo que ingresó por el parietal derecho y salió por la región occipital izquierda, en un disparo que dejó en el orificio de entrada signos de "ahumamiento y deflagración de pólvora" que, según los forenses, indican que se efectuó con el cañón apoyado a "boca de jarro", lo que dejó en la lesión el denominado "golpe de mina de Hoffman".

Los forenses de la Delegación Morón de Policía Científica también le informaron a la fiscalía que el proyectil provocó "un sangrado masivo, laceración de meninges y lesión de la masa encefálica incompatible con la vida", lo que derivó en "el fallecimiento de forma inmediata a la realización del disparo".

Los investigadores ya saben que quien ejecutó al médico empleó una pistola calibre 9 milímetros, ya que en el lugar del hecho los peritos de Policía Científica lograron levantar una vaina servida de ese calibre, que ahora quedó preservada y podría ser una evidencia clave para un eventual futuro cotejo balístico, en caso de que se secuestre un arma de esas características.

A su vez, los expertos en rastros trabajaban sobre el automóvil Fiat Cronos que le fue robado a la víctima y que luego fue hallado abandonado, en búsqueda de posibles huellas dactilares u otras evidencias que sirvan para identificar a los autores del hecho