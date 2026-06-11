La celebración viral de Marcos Senesi con su novia tras la convocatoria al Mundial 2026 El jugador recibió una llamada de confirmación para vestir la camiseta argentina, tras la baja de Leonardo Balerdi, y su novia registró el momento con su teléfono y ambos festejaron el logro del defensor. Por Agregar C5N en









Marco Senesi celebró la convocatoria al Mundial junto a su novia, Kelci Rose. Instagram: /_kelci.rose_

Tras el anuncio con el que desde la Selección argentina confirmaron que el defensor Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la albiceleste para el Mundial 2026, se conoció un video que compartió la novia del jugador en sus redes sociales, en el que registró el momento del llamado de Lionel Scaloni a su pareja para sumarse al equipo.

Kelci Rose, quien también se desempeña como futbolista profesional, registró con su teléfono móvil el instante en el que su novio atendió al entrenador de la Albiceleste, mientras ambos se encontraban de vacaciones en Ibiza. "Sí, sí. Estoy bien. Estoy con muchas ganas, le vamos a meter con todo", se escucha decir a Senesi en la conversación telefónica, al tanto de que la joven explica la situación ante la cámara.

La inglesa de 22 años describió cómo fueron sus últimos días, tras enterarse de la baja de Balerdi, futbolista de Olympique de Marsella, debido a una lesión muscular. "Acabamos de regresar de Miami. Volvimos a Ibiza solo para disfrutar un poco y relajarnos. Pero todo este tiempo, es como si ninguno de nosotros se hubiera apagado", señaló la mujer ante la expectativa de una posible comunicación por parte de la Selección.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Rose expresó las sensaciones de Senesi ante la posibilidad de vestir la camiseta argentina. "Esto es, literalmente, lo que ama", subrayó la jugadora y agregó: "Ambos hemos estado rezando y pidiendo por esto todos los días".

"Esto es una locura", se oye decir a la novia de la flamante incorporación. En la publicación de Rose se ve a los dos muy emocionados y eufóricos, apenas finaliza el contacto con Scaloni. Ella empezó a gritar y saltar, lo que terminó en un fuerte abrazo a su pareja, quien tampoco pudo ocultar su felicidad ante la noticia.