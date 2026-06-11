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11 de junio de 2026 Inicio

La celebración viral de Marcos Senesi con su novia tras la convocatoria al Mundial 2026

El jugador recibió una llamada de confirmación para vestir la camiseta argentina, tras la baja de Leonardo Balerdi, y su novia registró el momento con su teléfono y ambos festejaron el logro del defensor.

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Marco Senesi celebró la convocatoria al Mundial junto a su novia

Marco Senesi celebró la convocatoria al Mundial junto a su novia, Kelci Rose. 

Instagram: /_kelci.rose_
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Kelci Rose, quien también se desempeña como futbolista profesional, registró con su teléfono móvil el instante en el que su novio atendió al entrenador de la Albiceleste, mientras ambos se encontraban de vacaciones en Ibiza. "Sí, sí. Estoy bien. Estoy con muchas ganas, le vamos a meter con todo", se escucha decir a Senesi en la conversación telefónica, al tanto de que la joven explica la situación ante la cámara.

La inglesa de 22 años describió cómo fueron sus últimos días, tras enterarse de la baja de Balerdi, futbolista de Olympique de Marsella, debido a una lesión muscular. "Acabamos de regresar de Miami. Volvimos a Ibiza solo para disfrutar un poco y relajarnos. Pero todo este tiempo, es como si ninguno de nosotros se hubiera apagado", señaló la mujer ante la expectativa de una posible comunicación por parte de la Selección.

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Rose expresó las sensaciones de Senesi ante la posibilidad de vestir la camiseta argentina. "Esto es, literalmente, lo que ama", subrayó la jugadora y agregó: "Ambos hemos estado rezando y pidiendo por esto todos los días".

"Esto es una locura", se oye decir a la novia de la flamante incorporación. En la publicación de Rose se ve a los dos muy emocionados y eufóricos, apenas finaliza el contacto con Scaloni. Ella empezó a gritar y saltar, lo que terminó en un fuerte abrazo a su pareja, quien tampoco pudo ocultar su felicidad ante la noticia.

Cómo fue el comunicado de la Selección para anunciar la incorporación de Marcos Senesi

En una publicación en X, la Selección argentina confirmó la incorporación de Marcos Senesi, recientemente presentado en el Tottenham de Inglaterra. "El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", expresó la albiceleste y, de esta manera, se sumará al plantel entrenado por Lionel Scaloni.

Selección argentina tuit Marcos Senesi
Marcos Senesi fue convocado en reemplazo de Leonardo Balerdi para formar parte del equipo de Lionel Scaloni.

Marcos Senesi fue convocado en reemplazo de Leonardo Balerdi para formar parte del equipo de Lionel Scaloni.

La lesión de Leonardo Balerdi abrió la posibilidad de que sea reemplazado por un mediocampista e incluso el DT expuso que se encontraba en proceso de análisis. No obstante, finalmente se inclinó por un defensor para reforzar esa línea de cara a la Copa del Mundo, que comenzó este jueves con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

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