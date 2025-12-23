23 de diciembre de 2025 Inicio
Aumenta la VTV: a cuánto llega en enero 2026 y qué día se hace efectivo el cambio

El nuevo cuadro comenzará a regir a mediados del próximo mes. El ajuste retoma el esquema de actualizaciones periódicas previsto por la normativa vigente.

La normativa establece que los ajustes en la VTV se realizan de manera semestral.

Freepik
  • La Verificación Técnica Vehicular tendrá un nuevo ajuste de precios en la Provincia a partir de enero de 2026.
  • El incremento autorizado ronda el 22% luego de casi seis meses sin modificaciones en las tarifas.
  • El valor base para autos livianos se actualizará desde el 16 de enero y servirá como referencia para el resto del cuadro.
  • El esquema vigente mantiene aumentos semestrales definidos por normativa oficial.

El comienzo de 2026 traerá una actualización en el costo de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires, un trámite obligatorio para circular que impacta de forma directa en el presupuesto de los conductores.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

La suba se da luego de varios meses sin cambios en los valores y se suma a otros ajustes previstos para el inicio del año, mientras se revisan las tarifas y servicios regulados por el Estado provincial.

Con la publicación de la resolución correspondiente, quedó definido no solo el porcentaje del aumento, sino también la fecha exacta en la que comenzará a aplicarse el nuevo esquema para todos los vehículos alcanzados.

Así será el aumento de la VTV en 2026

Las autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense autorizaron un incremento cercano al 22% en los valores de la VTV, que empezará a regir desde el 16 de enero de 2026. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N°369/2025 y alcanza a todo el parque automotor registrado en la provincia.

Con esta actualización, el monto básico para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de $97.057,65. Ese valor funciona como tarifa de referencia y equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1 del convenio vigente entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores.

A partir de esa cifra se determina el resto del cuadro tarifario. Los vehículos que superan los 2.500 kilos abonarán alrededor de $172.024,28, mientras que las motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos deberán pagar cerca de $38.227,62, frente a los valores actuales que quedan por debajo de esos montos.

La normativa establece que los ajustes en la VTV se realizan de manera semestral, por lo que la próxima revisión de tarifas se conocerá hacia fines de junio y comenzaría a aplicarse en los primeros días de julio, según el esquema previsto.

