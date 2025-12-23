Aumenta la VTV: a cuánto llega en enero 2026 y qué día se hace efectivo el cambio El nuevo cuadro comenzará a regir a mediados del próximo mes. El ajuste retoma el esquema de actualizaciones periódicas previsto por la normativa vigente. Por + Seguir en







La normativa establece que los ajustes en la VTV se realizan de manera semestral. Freepik

La Verificación Técnica Vehicular tendrá un nuevo ajuste de precios en la Provincia a partir de enero de 2026.

El incremento autorizado ronda el 22% luego de casi seis meses sin modificaciones en las tarifas.

El valor base para autos livianos se actualizará desde el 16 de enero y servirá como referencia para el resto del cuadro.

El esquema vigente mantiene aumentos semestrales definidos por normativa oficial. El comienzo de 2026 traerá una actualización en el costo de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires, un trámite obligatorio para circular que impacta de forma directa en el presupuesto de los conductores.

La suba se da luego de varios meses sin cambios en los valores y se suma a otros ajustes previstos para el inicio del año, mientras se revisan las tarifas y servicios regulados por el Estado provincial.

Con la publicación de la resolución correspondiente, quedó definido no solo el porcentaje del aumento, sino también la fecha exacta en la que comenzará a aplicarse el nuevo esquema para todos los vehículos alcanzados.

vtv inspección.jpg Así será el aumento de la VTV en 2026 Las autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense autorizaron un incremento cercano al 22% en los valores de la VTV, que empezará a regir desde el 16 de enero de 2026. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N°369/2025 y alcanza a todo el parque automotor registrado en la provincia.

Con esta actualización, el monto básico para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de $97.057,65. Ese valor funciona como tarifa de referencia y equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1 del convenio vigente entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores.