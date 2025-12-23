La provincia de Buenos Aires promulgó la ley que habilita endeudamiento y crea un fondo para municipios

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes la Ley N° 15.561, que autoriza un esquema de financiamiento por más de u$s3.600 millones, crea un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal y dispone la condonación de deudas que los municipios mantenían por asistencia vinculada a la pandemia. La norma fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y había sido sancionada el 4 de diciembre por la Legislatura tras un extenso proceso de negociación política.
La ley habilita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a endeudarse por hasta u$s1.045 millones para afrontar vencimientos de deuda previstos para 2025, y autoriza al Sector Público Provincial a contraer obligaciones por hasta u$s1.990 millones destinadas a cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales, mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión. En ambos casos, el repago se realizará con Rentas Generales o recursos propios, con posibilidad de afectar coparticipación federal como garantía.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los ejercicios 2026 y 2027, que se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de $250.000 millones. Los fondos se transferirán en cinco tramos y se distribuirán en un 70% según el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por áreas de Infraestructura, Transporte y el Instituto Cultural.
La norma también dispone la condonación de las deudas municipales vinculadas al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal y al Fondo de Asignaciones Extraordinarias Salariales, autoriza a la Tesorería provincial a emitir Letras por hasta u$s250 millones en 2026 y habilita nuevos endeudamientos para Buenos Aires Energía S.A. y AUBASA destinados a proyectos energéticos y obras de infraestructura.
Además, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica de la Provincia y los Municipios, con facultades de control e información sobre la evolución de la deuda pública, y se introducen modificaciones en distintos regímenes vinculados al sistema eléctrico, la coparticipación y el Consejo de la Magistratura. Con la promulgación de la Ley 15.561, la gestión de Axel Kicillof quedó formalmente habilitada para avanzar con un esquema de financiamiento clave de cara a 2026.