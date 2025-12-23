Allanaron la casa del hermano de Manu Ginóbili por la tragedia de Bahiense del Norte que dejó 13 muertos: qué secuestraron

Al momento del temporal que azotó Bahía Blanca en diciembre de 2023 y por el que murieron 13 personas, Leandro Ginóbili era presidente del club. Para el abogado del imputado el derrumbe en el club fue consecuencia de un fenómeno climático.

El abogado de Leandro Ginóbili aseguró que no se trató de un allanamiento, sino el secuestraron del celular

El fiscal Cristian Aguilar ordenó el allanamiento a la casa del hermano de Manu Ginóbili, imputado por la causa en la que murieron 13 personas tras la caída de un muro en el club Bahiense del Norte durante el temporal que azotó la ciudad en diciembre del 2023.

“Se diligenció una orden de presentación con allanamiento en subsidio”, detallaron fuentes de la investigación a cargo de Cristian Aguilar, en diálogo con el medio La Nueva. El procedimiento se llevó a cabo luego de tomar varios testimoniales en los últimos días.

Durante el mismo, la Justicia secuestró el celular de Leandro Ginóbili, presidente del club Bahiense del Norte cuando se desató el fenómeno climático, ya que los testigos dieron indicios que en el teléfono “puede haber respuestas”.

La fiscalía encontró que parte de la dirigencia del club cuestionado mantiene contactos con peritos oficiales que están vinculados al caso, y que, además, se encontraron conversaciones que complicaría la situación de los imputados.

Además de Ginóbili, entre los imputados, también están la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón.

La explicación del abogado de Leandro Ginóbili en medio de una grave sospecha

El abogado de Leandro Ginóbili aclaró que no hubo allanamiento, sino que solamente se secuestró un celular y sostuvo que el derrumbe en el club Bahiense del Norte fue provocado por un fenómeno climático extraordinario, además de cuestionar la imputación y la normativa vigente.

Sebastián Cuevas, explicó que no hubo ingreso a un domicilio, sino una orden específica de secuestro del dispositivo móvil. “No hicieron un allanamiento, fueron a pedir el teléfono con una orden de secuestro”, aclaró.

Por último, remarcó que el secuestro del teléfono “no implica una imputación directa ni una acusación formal, sino que responde a una práctica habitual dentro del proceso investigativo”.