Lanzan la sexta campaña nacional para promover los fuegos artificiales amigables

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) presentó por sexto año consecutivo su campaña nacional de concientización para fomentar el uso responsable de fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año. La iniciativa cuenta con la adhesión de comercios y empresas de todo el país, que difunden información sobre productos de bajo impacto sonoro y priorizan alternativas lumínicas.

Desde la entidad señalaron que la campaña involucra a fabricantes, comerciantes, representantes sindicales, asociaciones de personas con autismo y organismos públicos, junto a los más de 60.000 trabajadores que dependen de esta industria en la Argentina. El objetivo central es promover prácticas seguras y responsables, y reducir molestias y riesgos durante las fiestas.

“El cierre del año es un momento para compartir en familia y con amigos. El uso responsable de fuegos artificiales permite disfrutar del espectáculo sin afectar a los demás y favorece una celebración más integrada en cada barrio”, afirmó el director de Relaciones Institucionales y vocero de CAEFA, Ezequiel Asquinasi.

CAEFA nuclea a empresas del sector, en su mayoría PyMEs familiares de origen nacional, muchas de ellas con más de un siglo de trayectoria y gestionadas por la cuarta generación. Según destacaron, los productos legales cumplen con estrictos estándares de calidad y son sometidos a controles permanentes.

Durante la campaña, los trabajadores de la industria brindan asesoramiento en los puntos de venta sobre el uso correcto de los fuegos artificiales y recomiendan optar por alternativas lumínicas y de bajo impacto sonoro, con el fin de garantizar celebraciones seguras y accesibles para toda la comunidad.