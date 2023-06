Atención usuarios de la tarjeta SUBE: 6 recomendaciones para no caer en engaños

Luego de la noticia falsa sobre un cambio en la utilización de la Tarjeta SUBE, se emitió un comunicado con especificaciones para tener encuentra y no caer en fraudes. Acá, seis recomendaciones para no caer en engaños o en fake news que puedan perjudicarte a la hora de viajar.

Por lo que, el saldo negativo, que era de $158,36, ahora pasará a $185,40, es decir, el equivalente a cuatro boletos mínimos.

En esta línea, se debe tener diferentes aspectos en cuenta para no caer en el engaño, en el caso de no tener la SUBE y no poder subirse a un medio de transporte.

Tarjeta SUBE: 6 recomendaciones para no caer en engaños

Después de que se conociera una noticia que resultó falsa sobre multas por prestar la tarjeta SUBE a otro usuario. Desde el sitio web oficial de Argentina.gob.ar, publicaron una aclaración importante sobre el uso de la tarjeta SUBE:

La tarjeta SUBE es de uso personal e intransferible .

. La tarjeta SUBE con Tarifa Social Federal debe ser utilizada únicamente por el titular . Si se detecta el uso fraudulento por parte de una persona que no es beneficiaria se procede a su bloqueo.

. Si se detecta el uso fraudulento por parte de una persona que no es beneficiaria se procede a su bloqueo. La tarjeta SUBE no podrá ser retenida por personal de las empresas de transporte .

. Ante una situación de emergencia, podés pagar el viaje de otra persona que no tenga saldo en su tarjeta y no se aplicará sanción o multa.

y no se aplicará sanción o multa. Para la correcta aplicación de los descuentos de RED SUBE, la tarjeta debe usarse en forma personal.

Si registrás tu tarjeta podés acceder a la información de cada viaje, consultar y recuperar saldo, entre otras gestiones.

Tarjeta SUBE

Cómo acceder al descuento de la tarjeta SUBE

Para obtener este beneficio del 55%, se debe hacer un trámite online llamado Tarifa Social desde la app Mi Anses, yendo presencialmente a las oficinas de Anses o acudiendo a algún punto SUBE.

Este programa está destinado a ciertos grupos específicos de la sociedad.

Cuáles son los grupos compatibles con la Tarifa Social

Aquellos que pueden realizar este trámite son:

Jubilados.

Pensionados.

Personal de trabajo doméstico.

Veteranos de Malvinas.

Monotributistas sociales.

Personas que reciban la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.

Personas que pertenezcan a Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo o a Promover Igualdad de Oportunidades.

Personas que formen parte del programa PROGRESAR o Potenciar Trabajo.

Seguro por desempelo.

Seguro de capacitación y empleo.

Personas que reciban la Pensión no contributiva.

Cómo se tramita la Tarifa Social de SUBE en Mi ANSES

La forma de hacer el trámite es:

Ingresar al siguiente portal web : https://www.anses.gob.ar/

: https://www.anses.gob.ar/ Loguearte.

En el menú, seleccionar la opción de Planes y beneficios .

. Dar click a Generar PIN SUBE , y el sistema te dará un código.

, y el sistema te dará un código. En una terminal automatizada o desde la app Carga SUBE, debes activar los beneficios.

SUBE: cuál es el límite máximo que se puede cargar en la tarjeta

En marzo pasado, el Ministerio de Transporte amplió el límite de saldo máximo que cada usuario puede tener en su tarjeta SUBE y determinó que es de $4800.

¿Dónde comprar la tarjeta SUBE?