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Horóscopo de hoy, lunes 6 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 6 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Horóscopo de hoy, domingo 5 de abril

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries no seas autoritario ni quieras imponer tu forma de hacer las cosas. Eso solo genera rechazo. Es mejor explicar tus razones, escuchar a los demás y trabajar juntos para lograr que todo salga bien.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro es un día para aprender de la experiencia de otros y escuchae consejos sin orgullo. Adaptá lo que te sirva a tu vida, incluso cosas pequeñas como comer mejor y sumar más fruta, porque eso puede darte más energía y claridad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día clave en el trabajo donde todos apuntan al mismo objetivo. Si cada uno tira para su lado, se pierde energía y no se avanza. La coordinación y el acuerdo común hacen que todo fluya mejor.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy será un día para distinguir lo bueno en lo malo y darle la vuelta a las situaciones. Si aplicas esa mirada positiva en tus relaciones, los problemas pueden transformarse en diálogo y entendimiento. A veces, un pequeño cambio de enfoque mejora mucho las cosas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Cuidado Leo, estás por meterte en un triángulo amoroso como tercero en discordia. Piensa bien antes de avanzar, porque puede traerte problemas. A veces lo mejor es apartarse a tiempo para evitar dolores de cabeza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

A veces eres demasiado estricto con tu tiempo libre y quieres tenerlo todo bajo control. Si dejas espacio para lo inesperado y la improvisación, ganarás frescura, diversión y recuerdos únicos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy tendrás el rol será de mediar entre tus amigos. Estarás en el medio y tendrás que calmar las tensiones para que vuelva la paz. Tu capacidad de entender a ambos lados ayudará a que todo se solucione.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio pará la máquina. Necesitas darte un descanso de tus tareas. Aunque cueste por las obligaciones, parar un poco y cuidar tu cuerpo y mente es la mejor forma de mantenerte sano.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy deberás tener cuidado para evitar un accidente pequeño en casa o al moverte. No será grave, pero puede arruinar tus planes. Prestar atención y no apurarte te ayudará a evitar problemas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tendrás una discusión con alguien mayor y puede ponerse fuerte. No cruces la línea del insulto; mantener la calma será tu mejor defensa. Luego, una comida o encuentro agradable te devolverá la sonrisa.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estás en una etapa en la que dudas demasiado de ti y nada te parece suficiente. No olvides lo que ya lograste y empieza a mirarte con más comprensión para recuperar confianza.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El dinero importa en tu decisión, pero no es lo único. También cuenta tu tranquilidad, coherencia y crecimiento personal. Hoy a pensar sobre ese asunto.

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