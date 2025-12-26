26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

El control obligatorio tendrá un nuevo valor desde inicio del año. La actualización ya fue oficializada en la provincia.

Por
La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

  • La Verificación Técnica Vehicular tendrá un nuevo ajuste en la provincia de Buenos Aires desde enero de 2026.
  • El incremento aprobado es del 7% y afecta a la tarifa básica para autos particulares.
  • El valor actualizado surge del esquema que vincula el costo del trámite con los salarios del sector.
  • La VTV sigue siendo obligatoria para circular y busca garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

El costo de la Verificación Técnica Vehicular volverá a modificarse en la provincia de Buenos Aires a partir de enero de 2026, luego de la aprobación de un nuevo incremento en la tarifa oficial. El ajuste impacta directamente en los conductores que deben realizar el control obligatorio para circular.

El hecho tuvo lugar el 12 de marzo en el marco de la marcha de jubilados. 
Te puede interesar:

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Este tipo de actualizaciones responde al sistema de revisión periódica que rige el servicio, el cual contempla variaciones salariales y acuerdos paritarios del sector. Mientras se registran subas generalizadas, la VTV se suma a la lista de trámites que tendrán cambios en sus valores de referencia.

Con la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial bonaerense, ya quedó definido cuánto deberán pagar los vehículos alcanzados por la tarifa básica, así como el marco normativo que respalda la actualización aplicada.

vtv-control_VIbBgaA.webp

Cuánto costará la VTV en enero 2026

Desde el 16 de enero de 2026, la tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires pasará a costar $97.057,65, IVA incluido, para los vehículos de hasta 2.500 kilos. El monto representa una suba del 7% respecto del valor vigente hasta fines de 2025.

El nuevo importe fue oficializado mediante la Resolución Nº 369-MTRAGP-2025, firmada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. La normativa reemplaza el cuadro tarifario anterior, que había fijado el costo en $79.640,87 desde julio de 2025.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.jpg

La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22, que regulan el funcionamiento del sistema de VTV en el distrito. Además, responde a los mecanismos de ajuste previstos en los pliegos del contrato de concesión del servicio.

El esquema vigente establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario correspondiente al operario categoría 1. En ese sentido, el nuevo valor surge del acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores y el sindicato SMATA para el último trimestre de 2025, que aumentó el salario básico a $1.386.537,89.

La resolución también dispone que el resto de las categorías del cuadro tarifario se actualizarán en función de este nuevo valor base, que aplica a los vehículos livianos. La solicitud de ajuste fue impulsada por las empresas concesionarias y contó con la intervención de distintos organismos provinciales de control.

Noticias relacionadas

El paro de colectivos permanece desde el 24 de diciembre.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas están afectadas

play

Desde adentro: así quedó el departamento que le destruyó una amiga

play

Cómo sigue el estado de salud de la niña alcanzada por una bala perdida en Villa Sarmiento

El deportista murió ahogado en un camping.

Un joven deportista murió ahogado en un camping en Concordia

De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

La denuncia se produjo en el marco de los festejos por Navidad.

Un hombre murió en Villa Lugano: investigan las circunstancias del fallecimiento

Rating Cero

Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica.
play

Está en Netflix y ofrece la mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el suspenso: una miniserie imperdible

Jim Carrey protagoniza el clásico navideño: El Grinch
play

La protagoniza Jim Carrey, se volvió un clásico navideño y está en Netflix: cuál es

El resultado es una película de ritmo sostenido que mantiene la tensión de principio a fin.
play

Esta remake mexicana a pura acción ya está en Netflix y es de lo más visto: de qué película se trata

Lali agotó su primer River en dos horas.

Lali agotó su primer River en dos horas y anunció una segunda fecha: cuándo salen a la venta las entradas

Este k-drama es tendencia en Netflix.
play

Este drama coreano sobre una abogada y un fanatismo oculto por el k-pop llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

últimas noticias

Nuevos estudios analizaron los efectos del uso de Chat GPT.

¿Chat GPT arruina el cerebro? Descubrí lo que pasa cuando usás mucho un chatbot

Hace 39 minutos
El hecho tuvo lugar el 12 de marzo en el marco de la marcha de jubilados. 

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Hace 50 minutos
La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

Hace 57 minutos
Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

Hace 57 minutos
Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Hace 58 minutos