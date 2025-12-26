A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

El control obligatorio tendrá un nuevo valor desde inicio del año. La actualización ya fue oficializada en la provincia.

El costo de la Verificación Técnica Vehicular volverá a modificarse en la provincia de Buenos Aires a partir de enero de 2026, luego de la aprobación de un nuevo incremento en la tarifa oficial. El ajuste impacta directamente en los conductores que deben realizar el control obligatorio para circular.

Este tipo de actualizaciones responde al sistema de revisión periódica que rige el servicio , el cual contempla variaciones salariales y acuerdos paritarios del sector. Mientras se registran subas generalizadas, la VTV se suma a la lista de trámites que tendrán cambios en sus valores de referencia.

Con la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial bonaerense, ya quedó definido cuánto deberán pagar los vehículos alcanzados por la tarifa básica , así como el marco normativo que respalda la actualización aplicada.

Desde el 16 de enero de 2026, la tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires pasará a costar $97.057,65, IVA incluido, para los vehículos de hasta 2.500 kilos. El monto representa una suba del 7% respecto del valor vigente hasta fines de 2025.

El nuevo importe fue oficializado mediante la Resolución Nº 369-MTRAGP-2025, firmada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. La normativa reemplaza el cuadro tarifario anterior, que había fijado el costo en $79.640,87 desde julio de 2025.

La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22, que regulan el funcionamiento del sistema de VTV en el distrito. Además, responde a los mecanismos de ajuste previstos en los pliegos del contrato de concesión del servicio.

El esquema vigente establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario correspondiente al operario categoría 1. En ese sentido, el nuevo valor surge del acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores y el sindicato SMATA para el último trimestre de 2025, que aumentó el salario básico a $1.386.537,89.

La resolución también dispone que el resto de las categorías del cuadro tarifario se actualizarán en función de este nuevo valor base, que aplica a los vehículos livianos. La solicitud de ajuste fue impulsada por las empresas concesionarias y contó con la intervención de distintos organismos provinciales de control.