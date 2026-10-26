Horror en Quilmes: murió un bebé de 12 días tras caerle una palta en la cabeza Se encontraba internado con pronóstico reservado por sufrir fracturas y hemorragias. El hecho ocurrió mientras se encontraba con su madre, quien había llevado a su otro hijo al jardín de infantes. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Quilmes. Captura de Google Maps

Un bebé de 12 días murió en la localidad bonaerense de Quilmes después de que se le cayera una palta en la cabeza en los alrededores de una escuela mientras se encontraba con su madre, quien había llevado a su hijo de 5 años al establecimiento educativo.

El hecho ocurrió cerca del Jardín de Infantes N.º 949, sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento. La víctima, identificada como Lucas, sufrió fracturas y hemorragias por las cuales había sido internado en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes y después murió.

En tal sentido, la madre contó que caminaba hacia el jardín con su hijo de 5 años y llevaba a su bebé en brazos al momento del hecho. "Fue una palta lo que se le cayó, no una rama", expresó en diálogo con la prensa local y agregó que había sido intervenido quirúrgicamente por fracturas craneales antes de quedar internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

En tal sentido, la causa quedó en manos de la UFIJ N.º 9 de Quilmes, que caratuló el suceso como "lesiones culposas" y ordenó las pericias correspondientes. En este marco, la mujer cuestionó el estado de los árboles frente al jardín y advirtió que había pedidos previos para que las autoridades intervengan en la zona.

El hecho continuará bajo investigación para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades. Por lo pronto, las autoridades buscan obtener testimonios y avanzar con las pericias.