Escape de gas en Caballito: evacuaron una escuela y asistieron al menos a 18 personas Ocurrió sobre la Avenida La Plata debido a la rotura de un caño. Las autoridades desplegaron un amplio operativo e interrumpieron el tránsito. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Caballito. SAME - Imagen optimizada con IA

Al menos 18 personas fueron asistidas y una escuela fue evacuada por un escape de gas en una obra en construcción del barrio porteño de Caballito, el cual se registró cuando operarios de una empresa perforaron un caño de media presión mientras trabajaban con una retroexcavadora.

Según el informe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), al que accedió C5N, el hecho ocurrió sobre la Avenida La Plata a la altura de Juan Bautista Alberdi, donde las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona de la construcción y pidieron la intervención de la empresa Metrogas para controlar la fuga.

En tal sentido, las personas que se encontraban en la Escuela Primaria N°9 Florentino Ameghino y en edificios cercanos fueron evacuados, mientras que se registraron 18 pacientes asistidos y 3 fueron trasladados hacia el Hospital Durand.

En tanto, el escape de gas fue finalmente controlado y reparado por una cuadrilla de Metrogas después de que localizara y sellara el tramo afectado.

Qué hacer ante la sospecha de una fuga de gas Abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente

Salir inmediatamente al aire libre

Llamar al SAME (107), a los bomberos o al número de emergencias de la zona

No entrar a la vivienda hasta que profesionales lo autoricen